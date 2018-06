Hình thành áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực bắc biển Đông, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5km một giờ. Đến 16 giờ ngày mai (18/6), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Mức độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10km một giờ, về phía Trung Quốc.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh.

Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp còn hoạt động mạnh, kết hợp với hội tụ gió ở độ cao, nên đêm nay (17/6) ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Các tỉnh phía Tây Bắc bộ, khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên, nên các khu vực nói trên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cũng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo, liên lạc với các tàu thuyền biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các địa phương cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng phó kịp thời những trường hợp xấu.

Nam Khánh