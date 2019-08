Hoàn lưu sau bão, nhiều xã ở Thanh Hóa bị cô lập

Quảng cáo

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đến chiều 3/8 cho biết, bão số 3 gây mưa lớn tại Quảng Ninh 271mm, Lạng Sơn 320mm, Hà Nội 213mm, Bắc Giang 201mm, Hưng Yên 234mm, Hà Nam 260mm, đặc biệt là Thanh Hóa 285 mm; cục bộ tại xã Tam Chung (Mường Lát) 328mm, xã Na Mèo (Quan Sơn) 332mm.



Hiện các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn mực nước đang thấp. Có 17 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ đang xả tràn. Riêng hồ chứa Trung Sơn tại Thanh Hóa xả nước 1.742m3/s (mức nước hạ lưu ở mức thấp)

Theo báo nhanh từ các địa phương đến 15h30 hôm nay (3/8), do lượng mưa cục bộ quá lớn nên tại 7 xã vùng cao (xã Sơn Diện, Sơn Thủy, Nà Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng) thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị nước lũ cô lập.

Đã có 1 người chết ở Bắc Kạn. Đặc biệt, tại Thanh Hóa có 13 người mất tích, trong đó 1 người ở huyện Mường Lát và 12 người tại huyện Quan Sơn; 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Tại huyện Quang Sơn (Thanh Hóa), hiện tuyến đường bị tắc do sạt lở đất đá: Tuyến từ bản Sỏi xã Sơn Lư đi bản Tình xã Tam Lưu; tuyến giao thông nối từ Quốc lộ 217 vào xã Sơn Thủy bị tắc (3 vị trí); Quốc lộ 217 cũng bị sạt lở ở K177+350, K193+500, K 194+200. Tuyến Quốc lộ 217 đi các bản Mẫy, Khạn, Bàng xã Trung Thương bị tắc do sạt lở đất và ngập nước.

Trước tình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử 4 đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương, trong đó 1 đoàn công tác sẽ vào trực tiếp Quan Sơn, Thanh Hóa chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp cận hỗ trợ các khu vực bị chia cắt tại Thanh Hóa.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, bị sự cố, và đang thi công; vận hành tiêu úng sản xuất nông nghiệp phù hợp với diễn biến mưa, lũ.

Các địa phương sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở, đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo, tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai (4/8), ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ.

Riêng khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và phía Nam tỉnh Sơn La có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ.

Từ đêm 4/8 đến ngày 6/8, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm).

Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai (4/8), có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Nam Khánh