Hoàn thành sửa chữa, khắc phục sự cố do bão số 3 tại Phú Thọ

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tại các huyện Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra mưa rất to từ ngày 18/7/2018. Mưa lũ to làm nước sông Bứa, Sông Hồng vượt mức báo động cấp 3 đặc biệt là nước sông Bứa đoạn đi qua huyện Thanh Sơn, Tam Nông dâng lên mức 29,5m cao hơn mức nước lịch sử năm 1975 là 1,26m làm thiệt hại đến hệ thống lưới điện, cáp quang trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại Công ty Điện lực Phú Thọ ngày 2/8, thông tin với đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty, đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại cho Công ty Điện lực Phú Thọ gần 9 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại trên lưới trung thế làm gẫy đổ, nghiêng hơn 70 cột, đứt dây dây dẫn điện cáp vượt sông; lưới điện hạ thế bị gẫy đổ 138 cột và ngập nước các hòm công tơ trên đường dây 0,4kV.

Một số trạm biến áp loại trạm treo nằm trong khu vực vùng trũng thấp bị ngập nước đã hư hỏng gồm trạm biến áp thị trấn Thanh Sơn 5, Thục Luyện 3, Yên Sơn 1, Hương Cần 3, Tân Minh 2, Sơn Hùng 4, Đồng Lương 1, Tề Lễ 2.

Các trạm biến áp Hùng Sơn 1, Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, là trạm trệt đã được đưa vào vận hành từ những năm 1990 nên khi nước sông dâng lên đã ngập đến tủ 400V, tụ bù và máy biến áp...gây hư hỏng và thiệt hại nặng cho đơn vị.

Tại nhà điều hành Điện lực Thanh Sơn do nước sông Bứa dâng cao rấtnhanhnên nhà điều hành, nhà kho bị ngập, gây hư hỏng nhiều thiết bị làmviệc. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Sơn còn 3 xã Xuân Đài, Kim Thượng, Thục Luyệnchưa thể tiếp cận hiện trường do đất đá sạt lở cản trở giao thông.

Ngay sau khi ngớt mưa và nước rút Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Phú Thọ đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện khẩn trương huy động nhân lực, vật lực tập trung khắc phục sự cố. Đơn vị đã điều động gần 50 công nhân từ các Điện lực ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để tăng cường hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho Điện lực Thanh Sơn.

Ban lãnh đạo Công ty cũng liên tục bám sát hiện trường, đôn đốc chỉ đạo khắc phục thiệt hại nhanh chóng cấp điện trở lại; đảm bảo an toàn lao động khi thi công khắc phục thiệt hại mưa bão; Giám sát nghiêm công tác thi công đối với đơn vị thi công trong và ngoài ngành khắc phục sự cố trong cơn bão để đúng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Tính đến nay, Công ty Điện lực Phú Thọ về cơ bản đã hoàn thành việc sửa chữa và khắc phục sự cố, đã thay thế tạm một số bộ xà, sử dựng lại các cột bị nghiêng và thay đổi phương thức để nhanh chóng cấp điện trở lại; lập các phương án để thay thế các vị trí cột bị gẫy đổ, cải tạo các khoảng cột vượt sông để đảm bảo cấp điện ổn định.

Biểu dương tinh thần nỗ lực khẩn trương của Công ty Điện lực Phú Thọ trong công tác khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lê Minh Tuấn hoan nghênh tinh thần chủ động và nhanh chóng khắc phục kịp thời hệ thống lưới điện để đảm bảo việc cấp điện trở lại.

Để đảm bảo an toàn điện, ông Lê Minh Tuấn yêu cầu ngành điện Phú Thọ cần điều chỉnh các trạm biến áp để vận hành ổn định lâu dài, tránh tình trạng di chuyển vị trí các trạm biến áp; Tìm giải pháp an toàn để đảm bảo khoảng cách tĩnh qua mặt nước, qua đường, qua cầu đảm bảo sự an toàn cho nhân dân cũng như tăng cường công tác truyền thông trên báo, đài về tình hình mưa lũ và các đưa ra giải pháp sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Ông Tuấn cũng yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ bám sát hiện trường, diễn biến của thời tiết sớm cấp điện trở lại cho 3 xã Xuân Đài, Kim Thượng, Thục Luyện huyện Thanh Sơn. Bên cạnh đó Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề về kinh phí, hỗ trợ về kỹ thuật cũng như tạo điều kiện tốt nhất để những nơi bị thiệt hại nặng nề sớm vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Thục Quyên