Hoang tàn vựa rau Đà Nẵng

Vùng chuyên canh hành lá lớn nhất TT-Huế mất trắng

Ngày 14/11, tin từ Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, hàng chục hecta ruộng hành lá hàng hóa của người dân phường Hương An đã bị mất trắng do gặp lũ lớn sau cơn bão số 12 vừa qua. Như vậy sau thiệt hại hoa Tết của nông dân huyện Phú Vang, tại TT-Huế còn có thêm một vùng chuyên canh rau gia vị lớn nhất tỉnh bị mất trắng do mưa lũ, hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng.

Toàn phường Hương An hiện có khoảng 560 hộ dân chuyên trồng hành lá, diện tích khoảng 60ha, đạt doanh thu hàng năm trên 21 tỷ đồng. Đây là vùng chuyên canh cây rau gia vị lớn nhất tỉnh TT-Huế. Lượng hành lá hàng hóa xuất ra thị trường mỗi ngày từ phường Hương An đạt mức cao, từ 12 - 15 tấn, chủ yếu cung cấp cho thị trường Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Tuy nhiên, do bị nước lũ lớn ngâm nhiều ngày, toàn phường có 50 ha rau màu bị hư hại, riêng hành lá bị mất trắng là 39 ha, gây thiệt hại cho những hộ dân trồng hành lá khoảng 6 tỷ đồng.

Ngọc Văn