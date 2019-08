Học sinh 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón trường Gateway: Nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ

Quảng cáo

Trường quốc tế Gateway tập trung học sinh từ ngày 5/8. Bé Long, sinh năm 2013, bắt đầu ngày đi học với bộ đồng phục áo đỏ, quần trắng cùng mẹ đứng đợi xe bus của trường gần nhà. Ấy vậy mà chỉ ngày thứ hai đi học, em bị bỏ quên trên xe.



Tối 6/8, ngày xảy ra sự việc, chị Thu, mẹ bé Long khóc ngất nói: “Sáng nay, khi lên xe con vừa vẫy chào tạm biệt mẹ cơ mà”.

Sáng 7/8, một ngày sau cái chết của Long, nhiều phụ huynh đã đến trường yêu cầu làm rõ sự việc. Một số phụ huynh cho rằng, nhà trường, giáo viên, lái xe, người phụ trách xe vô trách nhiệm, dẫn đến cái chết của học sinh. Nhiều người nói, sẽ chuyển trường cho con vì họ không thể yên tâm, tin tưởng giao phó con cho trường này.

Sau vụ bé trai tử vong trên ôtô, nhiều phụ huynh trường Gateway tự đưa đón con Sau vụ bé trai lớp 1 trường tiểu học Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô, số lượng phụ huynh tự đưa, đón con ở ngôi trường này tăng lên trông thấy.

Anh Trương Tất Thành, trưởng ban phụ huynh lớp Long theo học, cho rằng, điều bất cập chính là sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh quá lỏng lẻo, giáo viên không có số điện thoại của phụ huynh để liên hệ khi cần thiết. “Mãi cho tới khi đưa con đến lớp học buổi đầu tiên, gia đình mới biết cô giáo chủ nhiệm tên gì. Trường quy định, phụ huynh không được lấy số điện thoại cô giáo chủ nhiệm và ngược lại, cô giáo cũng không có số phụ huynh để khi cần có thể liên hệ”, anh Thành nói.

Trưa 7/8, UBND Cầu Giấy tổ chức thông tin đến báo chí. Theo cơ quan này, sự việc như sau, khoảng 6 giờ sáng, ông Doãn Quý Phiến, nhân viên lái xe hợp đồng với Cty TNHH vận tải Ngân Hà điều khiển ô tô 16 chỗ, đón bà Nguyễn Bích Quy (56 tuổi) bắt đầu hành trình đi đón học sinh. Xe đón 13 em, trong đó có Lê Hoàng Long ở Trung Hoà, Cầu Giấy. Khoảng 7 giờ 25 phút, xe đến cổng trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe, đóng cửa lại và ông Phiến lái xe về bãi xe là Học viện Báo chí. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, ông Phiến lái xe đến trường để đón trả học sinh, bà Quy mới phát hiện Long nằm ngửa sau ghế lái.

Lãnh đạo Bệnh viện E thông tin, cháu Lê Hoàng Long nhập viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, sau 30 phút tiến hành cấp cứu không có kết quả đã xác định, cháu bé tử vong.

Khởi tố vụ án

Ông Trần Văn Hoá, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân. Cháu bé đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Những người liên quan đã bị triệu tập để làm việc. Từ những tài liệu công an thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên, ông Hóa từ chối cung cấp lý do dẫn đến cái chết của cháu bé vì chưa đủ thông tin.

Buổi họp báo về sự việc của trường quốc tế Gateway không có bất kỳ đại điện nào của nhà trường. Nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình đưa đón, quản lý việc đưa đón học sinh, người điều hành xe có phải là giáo viên nhà trường… còn bỏ ngỏ.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, bà Dương Thị Hoài Anh cho biết, bà được thuê làm hiệu trưởng, phụ trách chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều tháng nay bà nghỉ việc để chữa bệnh. Mọi việc đều do ban giám đốc nhà trường điều hành.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ học sinh tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường quốc tế Gateway. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự. Văn Kiên



Đến thời điểm này, đại diện trường Gateway chưa làm việc với báo chí, do đó chưa rõ việc hợp đồng với Cty cung ứng xe, nhân viên đưa đón học sinh được quản lý ra sao. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, cũng như nhiều trường ngoài công lập khác, hiện nay trường Gateway ký hợp đồng với Cty dịch vụ cung ứng xe để đưa đón học sinh hàng ngày. Vì vậy, thay vì giáo viên chủ nhiệm có mặt trên xe để giao nhận học sinh thì sẽ có nhân viên của các Cty cung ứng đi đón trẻ. Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT Cầu Giấy cho biết, các trường tự xây dựng quy trình đưa đón, giao nhận học sinh riêng. Hiện chưa có văn bản quy chuẩn cụ thể nào quy định trong việc sử dụng xe đưa đón học sinh. Phòng GD&ĐT đang yêu cầu các trường rà soát xe vận chuyển học sinh. Nguyễn Hà

Từ vụ Gateway, tổng rà soát, kiểm tra xe hợp đồng chở học sinh Trước việc xe hoạt động theo hình thức hợp đồng chở học sinh nhưng không có phép và gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy), chiều 7/8 ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ xin chủ trương để tiến hành tổng rà soát, kiểm tra loại xe này.

Tiết lộ sốc về chiếc xe bỏ quên khiến bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong Sau khi kiểm tra, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xác định, chiếc ô tô 16 chỗ đã chở và bỏ quên bé L.H.L, chưa có giấy phép kinh doanh.

Bác sĩ nhận định nguyên nhân khiến bé trai trường Gateway tử vong Theo GS, TS Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp cháu bé tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe tuyến của trường Gateway có thể do nhiều nguyên nhân phối hợp nhưng sốc nhiệt có thể là nguyên nhân hàng đầu.

Phụ huynh trường Gateway hoang mang sau vụ bé trai tử vong trên ô tô Sau vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường, rất nhiều phụ huynh học sinh của trường này tỏ rõ sự bất an và lo lắng.

Bé trai lớp 1 tử vong trên ô tô: Trường Gateway có mức học phí bao nhiêu? Trường Gateway Hà Nội - nơi vừa xảy ra sự việc bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, có địa chỉ tại 89 phố Khúc Thừa Dụ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bé trai trường Gateway chết trước khi vào bệnh viện Nam sinh lớp 1 trường Gateway Lê Hoàng Long nhập viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn.

Khởi tố vụ án vô ý làm chết người xảy ra ở trường Gateway Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Hà - Nguyễn Hoàn