Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo

Bến sông ở làng gốm Thanh Hà, Hội An - ảnh Trần Tuấn

Trong khi trước đó, trưa ngày 4/7, trả lời câu hỏi của Tiền Phong về dự án cáp treo, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND TP Hội An còn cho biết còn “chờ họp Thường vụ”.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn NVN (trụ sở tại Quảng Nam) đã có cuộc làm việc với UBND thành phố Hội An xin đầu tư dự án cáp treo dài 7km tại khu vực Thanh Hà, Cẩm Kim vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Đổi lại, cả Hội An và Duy Xuyên sẽ giao cho chủ đầu tư tới 100 héc ta đất…

Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng vốn của dự án này khoảng 2.100 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn NVN cho biết, dự án “sẽ mở ra một tour du lịch kết hợp giao thông nối từ TP Hội An qua huyện Duy Xuyên với tổng chiều dài cáp treo khoảng 7km. Khách du lịch sẽ ngồi trên cáp treo để ngắm sông Thu Bồn, các cồn nổi trên hành trình!”.

Phác thảo dự án cáp treo tại Hội An



Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Tấn Đông sinh ra lớn lên ngay tại làng gốm Thanh Hà. Ông tỏ ra hết sức bất ngờ khi nghe tin về dự án cáp treo gần nhà mình. “Làm gì mà cáp treo ở đây!? Đồng bằng chưa bao giờ ai làm cáp treo hết, cả thế giới cũng vậy. Thật lạ lùng! Dù vị trí không phải gần phố cổ, nhưng về xét tổng thể trên mọi góc độ, làm thế là phá nát phố cổ, phá nát cả Hội An luôn”, ông Đông bức xúc.

Theo nhà thơ Phùng Tấn Đông, đất đai của Hội An giờ còn có bao nhiêu đâu, chỉ còn một ít ở mấy điểm Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Kim. Nếu thực sự vì Hội An, nên giữ lại tạo cảnh quan làng quê, đồng quê gắn với du lịch. Đó cũng là cách để giữ chân du khách còn muốn về với Hội An, chứ đâu chỉ loanh quanh mấy đoạn phố cổ.

Sông Thu Bồn qua Hội An - ảnh Châu Toàn

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng gay gắt không kém: “Tôi đã nói thẳng với những người có trách nhiệm, là dự án này nếu được xem xét cho chủ trương, thì người đầu tiên “treo cổ” họ lên chính là tôi! Tôi khẳng định nếu có thì đây là dự án bất khả thi. Đất bằng thì làm cáp treo để làm gì?! Còn đổi đất, một tấc đất ở đây cũng không có”. Theo ông Nguyễn Sự, nơi đây từng được quy hoạch làm Công viên văn hóa Thanh Hà dành cho dân, rộng 100 héc ta.

Ông Nguyễn Sự còn cho biết, bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước vừa điện cho ông. Theo đó, bà Bình sau khi biết thông tin này đã tha thiết nhờ ông nói với anh em ở Hội An không nên cho làm dự án này. Vì làm như vậy là phá mất Hội An!

Trả lời PV Tiền Phong ngày 4/7 về dự án cáp treo tại Hội An, Chủ tịch thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Họ xin 22 héc ta đất ở phường Thanh Hà và 25 héc ta ở xã Cẩm Kim để làm nhà điều hành dự án. Chừng đó đất mà chỉ làm nhà điều hành là không hợp lý. Hội An khẳng định ở đây không cho làm khu đô thị nào cả. Còn về dự án cáp treo thì còn chờ ý kiến của Thường vụ”. Ông Dũng nói thêm “Quan điểm của Hội An là không có đất!”.

Trần Tuấn