Hội nghị đầu tư 'Tư duy thịnh vượng' của Manulife thu hút nhà đầu tư

Các nhà đầu tư đã có dịp gặp gỡ và tham vấn cách thức gia tăng tài sản trong khi vẫn được bảo vệ toàn diện với Chuyên gia Kinh tế - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cùng các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường của Manulife Việt Nam.

Các nhà đầu tư cũng được ông Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Đầu tư Chứng khoán thu nhập cố định Manulife phân tích lý do tại sao phải đầu tư dài hạn và triển vọng của việc đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Theo TS Lê Thẩm Dương, hiện nay khủng hoảng xảy ra bất kỳ lúc nào chứ không theo chu kỳ như trước đây. Vì vậy, các gia đình cần phải có tư duy đầu tư mới theo hướng lâu dài nhằm đảm bảo an toàn mà vẫn có thể gia tăng hiệu quả đầu tư. Ông cũng khuyên các nhà đầu tư tuân thủ nguyên tắc 6 cái lọ trong hoạch định tài chính cá nhân, trong đó có 2 cái lọ chiếm 20% ngân sách cần dành cho đầu tư gia tăng tài sản, tiết kiệm dài hạn và phòng ngừa những khi khó khăn, rủi ro.

TS Lê Thẩm Dương chia sẻ với gần 400 nhà đầu tư về tư duy đầu tư mới để vừa đảm bảo an toàn vừa gia tăng hiệu quả đầu tư

Ông Nguyễn Đức Hải phân tích những triển vọng của việc đầu tư dài hạn tại Việt Nam trong thời gian tới

Theo ông Hải, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm sắp tới nhờ vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng cao. Ngoài ra, sự cải thiện của cầu nội địa do thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, việc tinh giản các quy trình, quy định để hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp và sự chủ động tham gia hội nhập nền kinh tế quốc tế sẽ là những yếu tố bền vững thúc đẩy nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tiếp theo vì triển vọng kinh tế tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước. Chính phủ đang tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước và sự quan tâm nhiều hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài dành cho thị trường Việt Nam cũng giúp thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc.

Giải pháp đầu tư được quan tâm đặc biệt tại hội nghị do đón đầu xu hướng này là sản phẩm Manulife - Điểm tựa Đầu tư, với điểm nổi bật là trong lúc tài sản tăng trưởng, khách hàng và gia đình vẫn được bảo vệ toàn diện, do đồng vốn được chia thành 2 “rổ” hoàn toàn riêng biệt là “rổ bảo vệ” và “rổ đầu tư”, cho phép khách hàng có thể tự do đầu tư thêm và chốt lợi nhuận trên tài khoản đóng thêm mà không làm ảnh hưởng đến tài khoản bảo vệ.

Đại diện cấp cao đến từ Manulife đã chia sẻ và trả lời tất cả các câu hỏi đến từ nhà đầu tư

Trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư vì sao nên lựa chọn đầu tư ủy thác qua Manulife Việt Nam, bà Trần Thị Kim Cương, Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam chia sẻ: “Với Điểm tựa Đầu tư, khách hàng tận dụng được sức mạnh tập đoàn Manulife để đảm bảo những quyền lợi cho tài sản của mình, nhờ vào sự hậu thuẫn của đội ngũ chuyên gia đầu tư tài chính tại Công ty Quản lý Quỹ Manulife trực thuộc Tập đoàn quản lý Quỹ Manulife toàn cầu và hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ giúp khách hàng hoạch định kế hoạch đầu tư nhằm gia tăng tài sản trong dài hạn".

Theo bà Kim Cương, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam sau 13 năm hoạt động tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng với số tài sản quản lý tăng gấp 15 lần, từ 2.200 tỉ đồng năm 2005 lên đến 33.000 tỉ đồng năm đến T9.2018. Hiện tại Công ty đang quản lý 2 Quỹ mở Manulife, 6 Quỹ Bảo hiểm liên kết đơn vị (Điểm Tựa Đầu Tư), Quỹ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các danh mục tài sản ủy thác từ tập đoàn và các tổ chức. Trong đó, 3 trong 6 Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư (Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Phát Triển, Quỹ Cân Bằng) có kết quả đầu tư vượt trội bình quân 19-20%/năm trong khoảng thời gian 10 năm từ khi thành lập từ 6/2008 đến 6/2018.