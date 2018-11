Hôm nay miền Bắc chuyển lạnh, có nơi 15 độ C

Chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn 26-29 độ C, về đêm nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, vùng đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Ở miền Trung trong ngày hôm nay mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt Trung Bộ cũng giảm xuống chỉ còn 25-28 độ C đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và giảm còn 28-30 độ C đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay mưa cũng tăng dần, ở Tây Nguyên có mưa rải rác, còn Nam bộ mưa nhiều nơi, khu vực miền Tây có nơi có mưa vừa, mưa to, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28-30 độ C, còn Nam Bộ là 31-33 độ C.

