Hơn 10.000 người tác chiến trên mạng, đấu tranh luận điệu sai trái

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, tại TPHCM ngày 25/12, nhiều đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, trong đó có nội dung phản bác những luận điệu sai trái, tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện lực lượng “Lực lượng 47” có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường và có trình độ kỹ năng sử dụng công nghệ cao tốt. Lực lượng này đang hoạt động rất tích cực, hiện có ở tất cả đơn vị cơ sở, mọi miền mọi lĩnh vực của quân đội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Việt Văn

Ông Nghĩa cho rằng mới 20 năm kể từ khi nước ta bước vào thế giới internet, đến nay đã có 62,7% người dân sử dụng internet. Sự phát triển này có hai mặt, ở mặt trái các thế lực lợi dụng internet để chống phá. Nội dung chống phá không thay đổi nhưng lực lượng, phương thức thủ đoạn thì rất mới.

Theo ông Nghĩa, Quân ủy trung ương rất quan tâm xây dựng lực lượng thường trực phản bác các quan điểm sai trái, lực lượng bảo vệ an ninh tư tưởng trong quân đội cũng phát triển và tới đây sẽ có lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng.

“Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng là cuộc chiến lâu dài, khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các bộ ban ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương”, thượng tướng Nghĩa nêu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện nay các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống điều đã xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng này hay dạng khác. Nói về tình hình tội phạm xuyên quốc gia, ông Thành lấy ví dụ, tỉ lệ người Việt phạm tội ở Nhật Bản tăng lên. Qua điều tra, công an thấy xuất hiện những nhóm người nước ngoài ở Nhật, phối hợp với một số tổ chức ở Việt Nam đưa người sang Nhật đào tạo, lao động với nhiều hứa hẹn. Nhưng khi sang tới nơi không có việc làm dẫn tới phạm tội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả công tác tuyên giáo năm 2017.

Bên cạnh đó, ông Vượng đề nghị, ngành tuyên giáo cần có những sáng kiến tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo chủ quyền không gian an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam, chủ động thông tin tích cực trên mạng xã hội, internet nhằm góp phần thông tin tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

“Xây dựng lực lượng sắc bén nhằm đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng”, ông Vượng nói.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2018, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức công tác,…trong thời gian tới.

Văn Minh