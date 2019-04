Hơn 2 vạn người trên bãi biển Cửa Lò, khách sạn 'cháy' phòng

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, tính trong ngày 28/4, thị xã Cửa Lò đã đón 250.000 lượt khách. Với lượng khách tăng đột biến trong những ngày lễ khiến đường Bình Minh chật kín phương tiện, giao thông ách tắc cục bộ, các bãi đỗ xe quá tải. Lực lượng CSGT Công an thị xã Cửa Lò được huy động 100%, trực tuần tra đảm bảo giao thông thông suốt.

Người dân nườm nượp đổ về biển Cửa Lò nghỉ lễ.

Bãi đậu xe chật kín, quá tải.





Tại các khách sạn, tình trạng “cháy” phòng đã diễn ra. Tương tự các nhà hàng cũng rời vào tình trạng quá tải. Trên bãi biển, hàng vạn người đổ xô ra tắm mát. Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng an ninh túc trực 24/24.

Chị Nguyễn Khánh Vân (du khách đến từ Ninh Bình) chia sẻ: “Để có phòng khách sạn, gia đình tôi đã đặt từ 2 tuần trước. Vào các dịp nghỉ lễ, cả gia đình tôi thường chọn Cửa Lò là nơi nghỉ dưỡng. Tôi thích bãi biển dài và bờ cát mịn của nơi đây, ngoài ra, hải sản tươi ngon, người bản địa thân thiện. Công tác an ninh đảm bảo. Cả gia đình tôi đều rất hài lòng và vui vẻ khi chọn Cửa Lò”.

Các hàng quán ven biển "cháy chỗ".

Hàng vạn người xuống biển tắm mát.

Trước đó, vào tối 26/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò 2019 với chủ đề “Cửa Lò – Hội tụ và tỏa sáng”.

Ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Để mùa du lịch Cửa Lò 2019 được thành công, chính quyền thị xã đã quyết liệt trong việc xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém” giá cả. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, lực lượng an ninh được bố trí túc trực 24/24h, đảm bảo an toàn cho du khách. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú trọng hàng đầu. Cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò sẽ đón nhận mọi phản ánh để hoàn thiện chuyến nghỉ dưỡng hài lòng nhất của du khách”.

Cảnh Huệ