Hơn 3 tạ thịt bốc mùi bị 'bỏ quên' ở bến xe

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào cuối tháng 6, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an thành phố Huế phát hiện tại Bến xe phía nam Huế có 3 bao tải lớn chứa thịt động vật không rõ chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ.

Thịt động vật chưa rõ chủng loại được chứa trong hàng trăm gói nhỏ như thế này, bên ngoài bao gói có in tiếng nước ngoài

Mỗi bao tải chứa 120 gói nilon đựng thịt động vật có in tiếng nước ngoài. Mỗi gói nhỏ này trọng lượng 1kg được khằng kín nhưng vẫn bốc mùi hôi thối. Đến nay, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an Huế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh TT-Huế cùng với Công ty Bến xe Huế lập biên bản tạm giữ lô hàng kể trên.

Xác minh bước đầu, Công an thành phố Huế xác định lô hàng trên được vận chuyển từ xe khách 75B-012.52 chạy từ Lào về Huế, do lái xe Nguyễn Tấn Đức (sinh năm 1969) điều khiển. Chủ xe là Nguyễn Thị Cơ (cả hai cùng trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Lái xe Nguyễn Tấn Đức cho biết là người chạy xe 75B-012.52, nhưng không rõ về lô hàng nêu trên. Riêng bà Nguyễn Thị Cơ dù đã được công an mời làm việc để xác minh về lô thịt vô chủ, nhưng người này không đến làm việc.

Lô thịt không rõ chủng loại này có tổng trọng lượng khoảng 3,5 tạ, hiện vẫn chưa xác định được chủ nhân

Công an thành phố Huế cho biết, sau khi phát thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận lô hàng trên, cơ quan chức năng địa phương sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn