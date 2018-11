Hơn 3.800 tàu cá trong 'vùng nguy hiểm' bão số 9

Sáng 23/11, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ hôm nay (23/11), bão số 9 cách đảo Phú Quý khoảng 360km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 370km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 560km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo ông Cường, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.Bão sẽ tiếp tục mạnh lên, trong đó vùng ảnh hưởng lan rộng phía Bắc. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển Tây Tây Nam và di chuyển chậm dần, từ khoảng 20 km/h, sau đó càng gần bờ giảm còn 15, rồi 10 km/h.

Lúc bão đi vào giữa khu vực Trường Sa và đất liên gần như bão di chuyển rất chậm, lúc cách bờ khoảng 200 km, bão sẽ đạt cường độ lớn nhất là cấp 9-10, giật cấp 12. Do di chuyển chậm, nên khu vực đảo Phú Quý sẽ bị ảnh hưởng của gió bão trên biển rất lớn, với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Ông Cường cũng nhận định, khoảng đêm 24, sáng 25, bão số 9 sẽ đổ bộ vào bờ khu vực Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu, với cường độ cấp 8, trước lúc vào bờ, cường độ của bão mạnh nhất là cấp 9-10. Ông cũng lưu ý, khu vực ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra phía Bắc tới 200-300 km, và về phía Nam khoảng 100-200 km.

Về lượng mưa, ông Cường cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 23 đến 26/11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt). Trong đó, trọng điểm mưa sẽ rơi vào ngày 24 và 25/11, với lượng mưa 200-300 mm/24 giờ, còn lại khoảng 100-200 mm.

Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Sơ tán dân trước 12 giờ ngày 24/11

Trong khi đó, tại cuộc họp ứng phó với bão số 9 sáng 23/11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện vẫn còn 3.855 tàu/ trên 23.500 ngư dân trong vùng ảnh hưởng của bão. Các tàu cá trên chủ yếu của Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh.

Dự báo đường đi của bão số 9

Đến nay, Bình Thuận đã có lệnh cấm biển từ 16 giờ ngày 22/11, tại huyện đảo Phú Quý sẽ cấm từ trưa ngày 23/11. Khánh Hòa cũng cho học sinh nghỉ học từ 23 đến hết ngày 25/11.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đêm nay 23/11, sẽ bắn pháo hiệu, cảnh báo bão cho các tàu thuyền trên biển. Cắn cứ thực tế, tham mưu cho các địa phương cấm biển. Riêng với trên 3.800 tàu cá, hiện đã có liên lạc, dự kiến khoảng 16 giờ hôm nay sẽ di chuyển đến các vị trí trú, tránh an toàn.

Trước diễn biến mới của bão số 9, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai yêu thông báo cho các tỉnh ven biển ĐBSCL để ứng phó.

“Riêng hơn 3.800 tàu cá, dứt khoát phải liên hệ chặt chẽ, yêu cầu di chuyển đến vùng an toàn, không được chủ quan. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng cần sẵn sàng trong tình huống xấu”- ông Hoài nói.

Ông Hoài cũng yêu cầu, các hoạt đồng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trong vùng ảnh hưởng phải thực hiện xong trước 12 giờ ngày 24/11. Đặc biệt là khu vực từ Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM.

Các đơn vị chuyên môn của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, phối hợp tính toán kỹ lưỡng, lên kịch bản xả lũ cho các hồ chứa, nhằm đảm bảo an toàn cho hạ du khi được dự báo lượng mưa rất lớn ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở; xử lý kịp thời sự cố đối với tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của người dân.

Dự kiến, ngày mai 24/11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có 2 đoàn công tác chỉ đạo ứng phó với bão và vận hành hồ chứa, trong đó Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo tại TPHCM và Bà Rịa-Vũng Tàu; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng kiểm tra tại Bình Định và Phú Yên.

Nam Khánh