Hơn 4.000 ca cấp cứu, 11 người tử vong do đánh nhau trong dịp Tết

Số ca cấp cứu do pháo nổ và tai nạn giao thông gia tăng khiến phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Đức luôn chật kín bệnh nhân. Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, trong 3 ngày, từ ngày 30 đến 14 giờ ngày mùng 2 Tết, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu 213 bệnh nhân, trong đó 112 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, 6 bệnh nhân tai nạn do pháo nổ. Số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng cao, được chuyển từ các tỉnh thành khắp nơi về khiến cho các bác sĩ phải căng mình để chữa trị.

Bác sĩ Lê Nguyên Vũ cho biết, trong mấy ngày Tết vừa qua, số bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng so với ngày thường. Mặc dù ngày hôm qua, các bác sĩ phải mổ suốt đêm nhưng không thể giải quyết hết được các trường hợp cấp cứu. Ngoài số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn do pháo tăng cao hơn so với mọi năm.

Tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân cấp cứu nội khoa tăng 30% dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thống kê của bệnh viện cho thấy, mỗi ngày trung bình vẫn duy trì từ 1.200-1.400 bệnh nhân điều trị nội trú. Số bệnh nhân này được bệnh viện cung cấp suất ăn miễn phí. Riêng tại khoa Cấp cứu A9 cấp cứu hơn 200 bệnh nhân nặng/ngày, tăng 30% so với ngày thường, trong đó 50% số ca chuyển tuyến; các ca bệnh chủ yếu do tim mạch, huyết áp, hô hấp, tai biến mạch máu não, sốc nhiễm khuẩn, đột quỵ, xuất huyết tiêu hóa do liên quan đến rượu, suy gan thận cấp.

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu các ca ngộ độc do thực phẩm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sốc do ma túy và ngộ độc rượu là bệnh nhân trẻ trong độ tuổi lao động, nhiều trường hợp phải xin về vì tiên lượng sẽ tử vong... Trong 7 ngày Tết, mỗi ngày Trung tâm Chống độc cấp cứu 2 hoặc 3 trường hợp ngộ độc liên quan đến rượu, thực phẩm không đảm bảo gây nhiễm khuẩn, ma túy tổng hợp...

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 6 ngày Tết Nguyên đán đã có 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 58 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong, nạn nhân nam 10 tuổi tại Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện là 24 ca, giảm 8 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho hay, trong 6 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã có 16.885 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do sinh hoạt, trong đó có 21 trường hợp tử vong. Dịp này có 2.517 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,4% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó 666 ca ngộ độc rượu, bia, 579 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Ngày mùng 2 Tết tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 2 trường hợp viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm nguy hiểm. Hai trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm H5N1 này đang được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm sâu. Trước đó, các đơn vị y tế dự phòng ở địa phương và cơ sở y tế tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân đã tiến hành khử trùng môi trường và đang dõi sức khỏe của những người tiếp gần xúc gần với hai người bệnh này. Vài ngày tới sẽ có hai kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để kết luận hai ca bệnh viêm phổi nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai có phải nhiễm cúm A/H5N1 hay không.

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước không có ổ dịch cúm nào xảy ra trên gia cầm, nhưng không vì thế mà loại trừ khả năng cúm gia cầm xuất hiện trên người, bởi từ lâu các cơ quan chức năng đã phát hiện virus cúm A/H5N1 vẫn lưu hành trên đàn gia cầm khỏe mạnh.

