Hơn 600 kiện thiết bị viễn thông phục vụ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Lực lượng Hải quan giám sát hành lý xuất nhập cảnh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Việt Nam từ 27-28/2, công tác chuẩn bị về các mặt an ninh, vật chất, hậu cần, trung tâm báo chí quốc tế đang được các đơn vị liên quan tích cực, khẩn trương và nỗ lực hết mình thực hiện. Trong đó, công tác an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu.

Đối với hoạt động xuất nhập cảnh người và phương tiện phục vụ hội nghị, vừa qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (thuộc Tổng cục Hải quan) đã liên tiếp có các công văn hỏa tốc gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện.

Trong đó, theo công văn số 355 ngày 12/2, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, ngày 11/2. Cục Lễ tân Nhà nước có công văn số 70 và 72 gửi Tổng cục Hải quan về việc tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Mỹ làm thủ tục tạm nhập, tái xuất thiết bị viễn thông chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiền.

Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất đối với lô hàng 618 kiện trang thiết bị viễn thông dự kiến đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 20h30 ngày 13/2 và sẽ tái xuất vào ngày 4/3 theo quy định hiện hành.

Hành lý được soi chiếu cẩn thận

Tiếp đó, ngày 19/2, Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng có công văn 421 gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan thuận lợi, nhanh chóng đối với hành lý, phương tiện vận tải của đoàn Triều Tiên, đoàn Hoa Kỳ và hàng hóa tạm nhập – tái xuất để phục vụ cho cuộc gặp.

Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, Cục giảm sát quản lý về hải quan đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để xử lý. Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đến nay công tác phục vụ tại sân bay vẫn diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Tuấn Nguyễn