'Hot girl' Bella ngược đãi con, Hội Bảo vệ quyền trẻ em nói gì?

Tối 29/6, Phòng Điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bàn giao hai mẹ con “hot girl” Bella (tên thật là Đoàn Thuý Hà) cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 (Đông Anh, Hà Nội).



Bà Ninh Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bày tỏ sự đồng tình với động thái này của cơ quan chức năng.



“Ngành Lao động Thương binh & Xã hội có quyền và trách nhiệm đưa hai mẹ con Bella vào trung tâm bảo trợ xã hội, tránh việc cô ấy tiếp tục đưa con đi lang thang khắp nơi, ảnh hưởng tới đứa trẻ”, bà Hồng nói.

Hot girl Bella đến trụ sở công an tối 29/6. Ảnh cắt từ clip.

Bella có dấu hiệu tâm thần: 'Quan điểm chủ quan của dư luận'

Theo bà Hồng, Trung tâm bảo trợ xã hội là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những người già neo đơn, trẻ em mồ côi… Do vậy, đó là địa chỉ tin cậy, đảm bảo an toàn cho Hà và con trai, không để việc xin ăn, quỵt tiền tiếp tục xảy ra như mạng xã hội phản ánh.



Bên cạnh đó, nữ Phó chủ tịch khẳng định: “Không thể cách ly Bella với con trai, đó là điều không được làm. Chỉ có toà án mới có đủ thẩm quyền để tước quyền nuôi con của người mẹ”. Bà lập luận khi được đưa vào trung tâm bảo trợ, hai mẹ con Hà sẽ ở cạnh nhau, được chăm sóc, quản lý chặt chẽ.



Trước ý kiến cho rằng Hà có dấu hiệu tâm thần và không đủ năng lực nuôi con, bà Hồng phân tích đó là quan điểm chủ quan. Việc hạn chế quyền nuôi con của người này cần một hội đồng giám định, thuộc các cơ quan Nhà nước. Bà cũng nhấn mạnh cần thiết phải kiểm tra tâm thần, hỗ trợ tâm lý kịp thời cho người mẹ này.



Vị này chia sẻ thêm Hội bảo vệ quyền trẻ em đã có đơn đề nghị xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi của mẹ và bé, các bước giải quyết tiếp theo là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cụ thể là Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cùng Cục Trẻ em.

Thương cảm hoàn cảnh, Nguyễn Hương Linh (27 tuổi, bên trái) từng nhận nuôi con trai của Hà và chăm sóc 2 mẹ con ở TP. HCM. Song, Hà đã tự ý bỏ đi và trở về Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Cháu bé không có dấu hiệu bị ngược đãi, đánh đập

Tối 29/6, Hà mang con đến trình báo tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, cho rằng một số người ở phố đi bộ Hồ Gươm có ý định bắt cóc con trai chị.



Công an quận sau đó đã xác minh và kết luận không có chuyện cháu bé bị dọa bắt cóc. Nhân viên y tế của trung tâm bảo trợ xã hội kết luận sức khỏe đứa bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị ngược đãi. Với sự đồng ý của Hà, cơ quan công an đã chuyển 2 mẹ con cô tới Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1.



Chiều cùng ngày, Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam khẳng định đơn vị này đã theo dõi, xác minh thông tin vụ việc từ 15/8/2017.



Theo ông Nam, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xác minh tình trạng, năng lực chăm sóc con của Bella. "Nếu đứa trẻ bị thương tích, cơ quan chức năng sẽ cách ly đứa bé với người mẹ", ông Nam thông tin.

Cục Trẻ em khẳng định đang phối hợp với nhiều cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xác minh, giám sát sự việc.



“Chúng tôi nhận thấy hành vi của bà Thúy Hà đã và đang xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé. Không đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu bé được phát triển toàn diện”, đơn đề nghị nêu rõ.



"Hot girl" Bella tên thật là Đoàn Thuý Hà (32 tuổi, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương).



Đầu năm 2015, cô bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với biệt danh "hot girl quỵt tiền". Sau khi sinh con năm 2017, Hà làm mẹ đơn thân và thường xuyên mang con trai hơn 1 tuổi di chuyển nhiều nơi.



Cô bị tố là có nhiều hành vi ngược đãi, bạo hành con như: hút thuốc lá rồi thả khói phì phèo vào mặt con, để nhiều đồ đạc đè lên người cháu, livestream rao bán con, đặt sát mặt con vào ngọn nến đang cháy, chửi bới, xúc phạm con... Bên cạnh đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hải Dương xem xét, xử lý vụ việc để đưa ra được những biện pháp hỗ trợ, can thiệp bảo vệ quyền lợi của cháu bé.

Theo Zing