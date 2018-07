Huế: Sông An Cựu sủi bọt trắng mảng lớn bất thường

Theo ghi nhận cua PV, đoạn sông An Cựu chảy qua phường An Đông và An Cựu là nơi có các mảng bọt lớn xuất hiện nhiều nhất, kéo dài từ khu vực chợ An Cựu về đến gần đoạn kênh Phát Lát.

Bọt trắng chảy ra ào ạt từ một chiếc cống lớn

Người dân nơi đây cho biết, kể từ sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 27/7, đoạn sông này bỗng xuất hiện rất nhiều mảng bọt lạ, như được xả ra từ một cơ sở tẩy rửa công nghiệp quy mô lớn. Nguồn nước chứa lượng bọt lớn chủ yếu chảy ra từ một chiếc cống thoát nước có khẩu độ lớn gần kiệt 19 đường Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu, Huế.

Theo nhiều người dân, hiện tượng sông sủi bọt mảng lớn, nhìn rất bẩn chưa từng xảy ra trước đó

Trong ngày 27/7, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá tác động của những mảng bọt lớn này đối với môi trường nước của Huế và các vùng lân cận.

Cả một đoạn sông dài tiếp giáp hai phường ở Huế sủi bọt trắng xóa

Được biết, An Cựu là một con sông đào nối với sông Hương đưa nước qua địa bàn Huế và về thị xã Hương Thủy.

Sông sủi bọt khiến người dân ngại tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên này, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng

Ngọc Văn