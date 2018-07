Hy hữu xe cứu hỏa đi 'cứu thủy' chống ngập lụt ở Quảng Ninh

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, lượng mưa đổ xuống TP Hạ Long hơn 150mm, nhiều nơi trên địa bàn đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Dốc Đèo Bụt nằm trên quốc lộ 18 là một trong những điểm ngập sâu của thành phố. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây phải di chuyển qua đường tránh thuộc huyện Hoành Bồ.

Dùng xe cứu hỏa để bơm nước giải cứu quốc lộ 18.

Sau 3 ngày ngập lụt, đến thời điểm hiện tại, quốc lộ 18 vẫn bị chia cắt vì ngập sâu, lực lượng chức năng phải dùng bơm cao áp để hút nước. Đầu ngập bên TP Cẩm Phả, chính quyền đã huy động cả xe chữa cháy đến để hút nước.

Mực nước tại Đèo Bụt đã giảm xuống 30cm so với ngày hôm qua.

Đến sáng nay (22/7), mực nước tại dốc Đèo Bụt đã giảm xuống 30cm nhưng điểm ngập sâu nhất vẫn ngập trên 1m. Muốn lưu thông qua đoạn đường này vẫn phải sử dụng xuồng hoặc xe kéo.

Nhiều người dân sống gần khu vực đã mang xuồng, xe kéo ra để kiếm tiền. Theo đó, mỗi lần muốn đi qua điểm ngập, người dân phải trả 50.000-100.000 đồng/lượt. Những chiếc xuồng tự phát này được gắn máy, mỗi lần chở khoảng 6 khách nhưng không có áo phao hay thiết bị bảo hiểm nào.

Người dân di chuyển bằng xuồng trên quốc lộ 18.

Theo lực lượng chức năng cho biết, nếu tiếp tục bơm không ngừng nghỉ thì đến chiều nay quốc lộ 18 sẽ được thông tuyến.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, hôm qua, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-120mm; có nơi trên 150mm: Hòa Bình 158mm, Minh Đài (Phú Thọ) 291mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 165mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 259mm, Hà Đông (Hà Nội) 184mm.

Dùng bơm cao áp để hút nước khu vực bị ngập lụt.

Bơm cao áp cơ lớn được các lực lượng chức năng huy động.

Nếu bơm liên tục, hết chiều nay sẽ thông tuyến qua quốc lộ 18.

Các lực lượng chức năng dùng xuồng đi kiểm tra các điểm ngập lụt.

Một chiếc xe khách bị mặc kẹt trong dòng nước.

Nước được bơm ra khỏi khu vực Đèo Bụt.

Hoàng Dương