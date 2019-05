Kê biên 41 bất động sản trong vụ án Giang Kim Đạt

Chiều 18/5, tại Đảng uỷ Công an Trung ương, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1, đã chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Đảng uỷ Công an Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Thành viên Tổ công tác.

Đánh giá tình hình cho thấy công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thời gian qua có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản tham nhũng lại chưa đáp ứng được yêu cầu, từ đó ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.



Thông qua kiểm tra sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân khiến mặc dù Đảng, Chính phủ và các cơ quan tố tụng Trung ương đã có những quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo nhưng kết quả thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ tài sản được thu hồi tuy có chuyển biến song tỷ lệ còn thấp.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 nêu rõ: Việc kiểm tra này là công việc thường xuyên, hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đợt kiểm tra lần này, Ban Chỉ đạo lựa chọn kiểm tra chuyên đề về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đánh giá tình hình cho thấy công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thời gian qua có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản tham nhũng lại chưa đáp ứng được yêu cầu, từ đó ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Thông qua kiểm tra sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân khiến mặc dù Đảng, Chính phủ và các cơ quan tố tụng Trung ương đã có những quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo nhưng kết quả thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ tài sản được thu hồi tuy có chuyển biến song tỷ lệ còn thấp.

"Qua kiểm tra, chúng ta chỉ ra những cơ chế, chính sách nào còn thiếu, bất cập, khó thực hiện để kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tháo gỡ hoặc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đây là những vấn đề chủ yếu mà Đoàn kiểm tra và Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung rà soát, đánh giá qua công tác kiểm tra", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Theo đó, một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đạt kết quả nổi bật về thu hồi tài sản như: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 32 vụ về tham nhũng, kinh tế, thu hồi được trên 5.500 tỷ đồng, 700.000 USD và nhiều tài sản khác; áp dụng biện pháp kê biên tài sản gồm 50,5 tấn thép, 6 lô đất và 4 dự án tại Đà Nẵng; phong tỏa tài khoản số tiền là 250 tỷ đồng.



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế thụ lý 167 vụ, áp dụng các biện pháp tịch thu, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trị giá 14.821,4 tỷ đồng, 3,2 triệu USD, các tài sản trị giá 32.521,9 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác chưa xác định được giá trị.



Cơ quan An ninh điều tra thụ lý 43 vụ án tham nhũng, kinh tế, đã thu hồi được 725 tỷ đồng, kê biên 44 căn nhà và một số tài sản khác, trong đó có vụ thu hồi được lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước như: Vụ Giang Kim Đạt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản, rửa tiền thu 6,46 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản 348 triệu đồng, kê biên 41 bất động sản; vụ Nguyễn Minh Chuyển và đồng phạm phạm tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thu hồi được 329,9 tỷ đồng.



Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1, trong những năm qua, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả ngày càng cao. Một số vụ án có số tiền thiệt hại lớn nhưng với quyết tâm cao của lực lượng công an, số tiền, tài sản thu được đạt 100%.

Theo đó, một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đạt kết quả nổi bật về thu hồi tài sản như: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 32 vụ về tham nhũng, kinh tế, thu hồi được trên 5.500 tỷ đồng, 700.000 USD và nhiều tài sản khác; áp dụng biện pháp kê biên tài sản gồm 50,5 tấn thép, 6 lô đất và 4 dự án tại Đà Nẵng; phong tỏa tài khoản số tiền là 250 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế thụ lý 167 vụ, áp dụng các biện pháp tịch thu, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trị giá 14.821,4 tỷ đồng, 3,2 triệu USD, các tài sản trị giá 32.521,9 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác chưa xác định được giá trị.

Cơ quan An ninh điều tra thụ lý 43 vụ án tham nhũng, kinh tế, đã thu hồi được 725 tỷ đồng, kê biên 44 căn nhà và một số tài sản khác, trong đó có vụ thu hồi được lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước như: Vụ Giang Kim Đạt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản, rửa tiền thu 6,46 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản 348 triệu đồng, kê biên 41 bất động sản; vụ Nguyễn Minh Chuyển và đồng phạm phạm tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thu hồi được 329,9 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

