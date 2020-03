Kết quả xác minh đơn tố một số CSGT Công an TP Thanh Hoá 'làm luật'

Quảng cáo

Cụ thể, đơn thư tố giác ghi tên bà Lê Thị Nga, doanh nghiệp tôn Long Phú, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá và các doanh nghiệp Khu Công nghiệp Tây Bắc Gia tố cáo một số CSGT Công an TP Thanh Hoá yêu cầu các doanh nghiệp làm luật, nộp tiền hàng tháng và gây khó khăn trong việc vận tải hàng hoá.

Sau khi tiếp nhận đơn, phòng PX01, Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác minh, kết luận: Qua xác minh có đầy đủ tài liệu khẳng định không có doanh nghiệp tôn Long Phú, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, mà chỉ có Công ty TNHH sản xuất thương mại Long Phú, trụ sở tại Lô 40, Khu G, KCN Tây Bắc Ga (giai đoạn 2) do ông Nguyễn Đình Chung làm giám đốc và bà Nguyễn Thị Nga làm phó giám đốc. Do đó, cơ quan xác minh xác nhận đây là đơn mạo danh.

Hai là, có đầy đủ tài liệu để kết luận những nội dung đơn thư phản ánh sai phạm của CSGT Công an TP Thanh Hoá và tài liệu gửi kèm là hình ảnh, một số clip ghi hình ảnh CSGT tuần tra kiểm soát tại khu vực cổng khu công nghiệp Tây Bắc Ga thực hiện sai quy trình, vi phạm là không có căn cứ.

Trụ sở Công an TP Thanh Hoá

Thượng tá Lê Ngọc Anh cho biết thêm: Mặc dù cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định nội dung tố cáo là mạo danh và không có căn cứ, tuy nhiên, trên tinh thần xây dựng hình ảnh, uy tín lực lượng công an nhân dân, lãnh đạo Công an TP Thanh Hoá đã có các chỉ đạo quán triệt lực lượng CSGT, trật tự thực hiện đúng quy định công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Trên tinh thần thiện chí, Công an TP Thanh Hoá sẵn sàng tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các thông tin của quần chúng nhân dân phản ánh thiếu sót, tiêu cực… để có biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, cơ quan chức năng và Báo Tiền Phong có nhận được đơn tố cáo một số CSGT của Công an TP Thanh Hoá có hành vi gây khó dễ cho hoạt động của một số doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận đơn thư, Công an TP Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành xác minh các nội dung trong đơn thư.

Hoàng Lam