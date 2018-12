Kêu gọi tư nhân đầu tư chống ngập: Trên rải thảm, dưới rải … đinh

Tại hội thảo, trả lời báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết do đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng cố tình gây khó khăn, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” đã dừng thi công từ cuối tháng 4 sau khi đã hoàn thành 72% khối lượng. Tuy nhiên, đến nay, UBND TPHCM vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây thiệt hại cho nhà đầu tư gần 1 tỷ đồng/ngày.“Tôi xem những khó khăn trong đầu tư cũng giống như cơ thể của mình, cũng có lúc khỏe, lúc yếu cần phải uống thuốc, điều trị mới khỏi. Chúng tôi vẫn tâm huyết đối với các dự án chống ngập đang mời gọi đầu tư ở TPHCM nhưng đề nghị sắp tới chính quyền cần có cơ chế tháo gỡ khó khăn, có hành lang pháp lý hợp lý để phát triển” - ông Nguyễn Tâm Tiến đề xuất.Còn ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, chủ nhân của siêu máy bơm, bày tỏ: Nguồn lực của TPHCM rất lớn, song hoạt động chưa hiệu quả, đang bị cản trở bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố con người. Do đó TPHCM cần phải xã hội hóa cho doanh nghiệp tư nhân vào cùng làm nhiều hơn.Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đối với chương trình giảm ngập nước, nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 là hơn 73.000 tỷ đồng. Do ngân sách gặp nhiều khó khăn, TPHCM sẽ phải kêu gọi tư nhân đầu tư, xã hội hóa công tác chống ngập với tổng kinh phí cần huy động lên tới 20.000 tỷ đồng.

Nhóm PV Ban TPHCM