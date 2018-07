Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới kép trên biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bới áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hôm qua (20/7), hiện đang nằm ở khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 -20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này nhiều khả năng sẽ di chuyển hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi ra ngoài Biển Đông. Khoảng 7 giờ ngày 22/7, áp thấp nhiệt đới này sẽ cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ.

Tuy nhiên, sáng nay (21/7), xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng Đông Nam về phía vịnh Bắc bộ.

Dự báo, từ gần sáng và ngày mai (22/7), khả năng rất cao xoáy thấp này hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực vịnh Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới sau khi hình thành có khả năng dịch chuyển chậm về phía Đông và gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m cho khu vực vịnh Bắc bộ.

Trên trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trong khi đó, trên đất liền, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở các khu vực nói trên có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Trung bộ và miền núi phía Bắc, trong đó, đặc biệt là ở Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phạm Anh