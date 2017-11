Khả năng xuất hiện bão số 14 trên biển Đông

Đến 16 giờ hôm nay (18/11), bão nằm trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 370km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Theo dự báo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực Nam Trung bộ và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Đến 16 giờ ngày mai (19/11), ATNĐ nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ,với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong khi đó, trên đất liền, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển, khoảng trưa và chiều 18/11, sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Phạm Anh