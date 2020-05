Khách du lịch đến Hà Nội giảm hơn 98% vì COVID-19

Quảng cáo

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố.



Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 4 tháng đầu năm đạt 88.275 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán (cùng kỳ đạt 32% dự toán), bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thành phố đã cấp Giấy chứng nhận cho 7.165 doanh nghiệp thành lập mới, thực hiện thủ tục giải thể cho 725 doanh nghiệp (tăng 6% so với cùng kỳ), 4.877 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 36% so với cùng kỳ).

Trong tháng 4, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 35,5 nghìn lượt khách, giảm 98,4% cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước; công suất trung bình khối khách sạn trong tháng 4/2020 ước đạt khoảng 12.8%, giảm 10.6% so với tháng 3/2020 và giảm 61.8% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch cho biết trong tháng 4 do ảnh hưởng dịch COVID-19, khách du lịch chủ yếu còn lại trong các cơ sở lưu trú (chỉ còn lại 1,5%). So với cùng kỳ, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay khách nội địa chỉ đạt 8,1%. Với tác động của dịch COVID -19, có 1.200 cơ sở lưu trú đã thông báo tạm dừng hoạt động; trước ngày 30/4, 1/5 có 1.364 doanh nghiệp lữ hành ngừng hoạt động, lượng lao động trong nhóm này có khoảng trên 35.000 người không có việc làm.

Sở Du lịch xác định từ nay đến cuối năm chủ yếu là kích cầu du lịch nội địa. Từ đó xây dựng kế hoạch kích cầu, tăng cường tuyên truyền quảng bá với các địa phương, các hãng vận chuyển, đặc biệt là số hóa sản phẩm để phục vụ du lịch

Tại hội nghị, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, lũy tích đến ngày 6/5/2020, Hà Nội có tổng số 112 ca mắc (92 trường hợp được công bố khỏi bệnh), trong đó: 38 ca phát hiện tại Sân bay/khu cách ly tập trung (chưa về cộng đồng). 74 ca được phát hiện tại cộng đồng. Phân bố tại 17 quận huyện, 31 xã phường (55 trường hợp); người ngoại tỉnh (17 trường hợp); bác sỹ Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (02 trường hợp). Thành phố đã qua 21 ngày không có ca mắc mới.

Ngày 30/4/2020, CDC Hà Nội phối hợp với huyện Sóc Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm cho 51 chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đang được cách ly y tế tại khách sạn Bình An 3, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính.

Từ ngày 30/4/2020, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã mở cửa đón khách trở lại nhưng chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chiếu phim. Các khu, điểm du lịch chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh như: yêu cầu khách đeo khẩu trang khi tham quan di tích, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu 1m, luôn bố trí nhân viên điều phối khách để đảm bảo 1 khu vực không có quá 20 người tập trung, tiếp tục phun khử khuẩn toàn bộ di tích vào cuối ngày.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm để kịp thời xử trí; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng để kịp thời bao vây khoanh vùng xử trí sớm khi phát hiện ca bệnh.

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là việc đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, đảm bảo đủ nhiệt kế điện tử để kiểm tra thân nhiệt cho học sinh, giáo viên..., tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch.

