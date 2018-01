Khách Tây đúc bánh xèo, nấu mì Quảng

Theo ông Lê Văn Bình, Trưởng phòng Thương mại và Du lịch, dịch vụ dạy du khách nấu ăn ở Hội An là do các nhà hàng, khách sạn tự phát triển dựa trên nhu cầu của khách lưu trú và trở thành một dịch vụ du lịch hút khách trong những năm gần đây. “Đây là một sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Hội An, không chỉ đem lại lợi nhuận mà còn quảng bá được ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực xứ Quảng nói riêng. Thành phố cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân phát triển dịch vụ này, miễn là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.