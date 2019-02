Khách về chùa Hương tăng cao, rác bủa vây khắp lối

Số liệu BTC lễ hội chùa Hương cho thấy lượng khách ba ngày Tết tăng so với cùng kỳ năm ngoái hơn 5.000 lượt khách. Cụ thể ba ngày Tết đón gần 80.000 lượt khách trẩy hội. Đặc biệt khách đổ về chùa Hương Mùng 2 Tết đông đúc, do BTC miễn phí vé thắng cảnh từ 30 Tết đến hết Mùng 2.

Chưa có hiện tượng chen lấn, xô đẩy trong mấy ngày đầu năm ở chùa Hương Ông Nguyễn Bá Hiển, Phó Trưởng BTC lễ hội chùa Hương dự đoán, lượng khách dự kiến đổ về chùa Hương ngày khai hội lên tới 50.000 lượt, do ngày khai hội rơi vào cuối tuần và vẫn trong kỳ nghỉ Tết. BTC cho hay hơn 4.000 xuồng đò sơn đồng phục được trang bị áo phao, sọt rác đầy đủ.

Ngoài xuồng máy của BTC lễ hội, vẫn xuất hiện phương tiện gắn động cơ hoạt động trái quy định

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của phóng viên, ngoài lượng đò xuồng sơn màu đồng nhất tham gia chở khách trẩy hội, vẫn có những xuồng máy xóa biển hiệu do người dân lách quy định gắn động cơ để chở hàng và chở khách trên suối Yến, gây mất an toàn cho du khách trẩy hội.

Rác trên suối Yến giảm nhưng vẫn còn nhiều rác thải ở các khu vực khác nhau

Áo phao tại các xuồng đò chở khách có nhưng chưa đầy đủ. Về vệ sinh môi trường, trên suối Yến lượng rác thải xuống giảm hơn so với năm trước tuy nhiên tại nhiều khu vực, rác vẫn chưa được thu gom kịp thời, thời tiết nắng nóng bốc mùi khó chịu. Cụ thể, rác tập kết ngay bến đò, rác trên đường lên xuống động.

Rác thải khắp nơi chưa để đúng nơi quy định, không được thu gom kịp thời

Tại khu vực cáp treo, du khách Đông Phong (Thanh Xuân) phản ánh, Mùng 4 Tết lượng người đổ về đông đúc nên khách cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Khi gia đình anh đề xuất muốn ưu tiên đi trước vì có con nhỏ, liền được chi ra gặp người phụ trách để xin đi lối nội bộ, nhưng phải trả thêm 100.000 đồng. Khách muốn không tắc đường thường phải đi lễ sớm từ nửa đêm.

Chuẩn bị cho lễ khai hội và công tác đảm bảo an ninh an toàn cho mùa lễ hội, đại diện BTC cho hay, năm nay huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ công an Thành phố Hà Nội, công an huyện Mỹ Đức, xã Hồng Quang (Ứng Hòa), xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt ba tháng lễ hội.

Thái An-Bảo Hân