Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội: Nhiều vấn đề được thảo luận

Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương…



Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động của HĐND thành phố; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Kỳ họp sẽ đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 06 nghị quyết thường kỳ; 06 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như: kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố...

HĐND thành phố cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND thành phố và các cơ quan liên quan. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 3 nhóm vấn đề: về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hiện nay; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Được biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn phân công rõ người trực tiếp báo cáo về nội dung chất vấn.

Cụ thể Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh sẽ báo cáo nhóm vấn đề về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – Trung tướng Đoàn Duy Khương báo cáo nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng sẽ báo cáo nhóm vấn đề tái chất vấn về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tham dự đầy đủ phiên chất vấn và tham gia giải trình khi được yêu cầu.

Hoàng Phong