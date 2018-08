Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Tối 17/8, tại vườn tượng An Hội (TP. Hội An, Quảng Nam) chính thức khai mạc sự kiện Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam & Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện các tỉnh, thành phố, tổ chức Nhật Bản, lãnh đạo và người dân tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Trưởng Ban tổ chức sự kiện, khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1972) đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Đông đảo người dân và du khách tham gia ngày hội

Quảng Nam được biết đến như là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cách đây hơn 400 năm với các mối quan hệ về giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An, cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro.

Hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại tỉnh khoảng 20 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 720 triệu đô la. Quảng Nam hiện có hơn 1.400 lao động đang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Thông qua sự kiện giao lưu văn hóa lần này, tỉnh Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ có cơ hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng bền chặt.

Trong đêm khai hội, khán giả và du khách đã được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc với sự tham dự của các ca sĩ Việt Nam và Nhật Bản như Yuuka (Nhật Bản), Hồ Quỳnh Hương. Đặc biệt, ca sĩ Yuuka - “Đại sứ thiện chí giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2018”.

Sự kiện Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam & Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 sẽ diễn ra từ 17 đến 19/8 với nhiều hoạt động nhiều hoạt động hấp dẫn. Các hội thảo, tọa đàm chuyên đề như Hội thảo Xây dựng và Phát triển đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường; Tọa đàm về kinh nghiệm Giáo dục Nhật Bản; giao lưu hữu nghị Quảng Nam - Nhật Bản; Chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản...

Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra ngày hội có Không gian trưng bày giao lưu văn hoá Nhật Bản - Việt Nam; các hoạt động trải nghiệm như trà đạo, trò chơi dân gian Nhật Bản - Việt Nam; tour tham quan "Dấu xưa Nhật Bản"; trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống của Quảng Nam; nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam...

Đặc biệt, Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các ca sĩ, đoàn nghệ thuật của Nhật Bản và Việt Nam; giao lưu nghệ thuật đường phố: nhảy Yosakoi, múa Obon, biểu diễn võ thuật Judo, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc hoa và thương nhân Araki Sotaro, hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian".

Chương trình nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

Hoài Văn