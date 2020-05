Khám phá chiến lược di cư ra đảo của các quốc gia có biển

Trải thảm hạ tầng ở những vùng đất mới

Quốc đảo Maldives có diện tích gần 300km2 với gần 1.200 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó có 187 hòn đảo có người dân sinh sống và 80 hòn đảo khác là những khu nghỉ dưỡng riêng tư. Đặc biệt, hòn đảo lớn nhất Maldives chỉ có diện tích vỏn vẹn 7m2.

Tuy diện tích khiêm tốn, song Maldives được mệnh danh là thiên đường mật ngọt của các cặp đôi với những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ và lãng mạn bậc nhất giữa đại dương. Theo thống kê, trung bình Maldives thu hút khoảng hơn 1.5 triệu khách mỗi năm, tổng thu nhập quốc dân của Maldives thuộc top cao nhất tính theo đầu người ở khu vực Nam Á. Mục tiêu đặt ra của quốc đảo thiên đường này đến năm 2023 sẽ cán mốc gần 3 triệu lượt khách du lịch.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đảo Ngọc, những hòn đảo vệ tinh hội tụ đủ các yếu tố về vẻ đẹp thiên nhiên vô giá cùng hạ tầng giao thông hiện đại đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Tâm điểm là Hòn Thơm, nằm trong quần đảo An Thới, phía Nam Phú Quốc.

Kết quả của hạ tầng giao thông hoàn thiện, hệ thống hạ tầng du lịch của Phú Quốc cũng ngày thêm bài bản với sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn danh tiếng quốc tế như JW Marriott, InterContinental, Novotel, Movenpick và các tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng quy mô tại Nam đảo như Sun World Hon Thom Nature Park… Từ một làng chài nghèo, Phú Quốc đã lột xác trở thành nơi “đóng đô” của những tổ hợp nghỉ dưỡng lớn mang đẳng cấp quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emeral Bay, Sun Premier Village The Eden Bay… Những nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các đám cưới triệu đô của giới siêu giàu.

Cáp treo đưa du khách từ Phú Quốc tới Hòn Thơm

Bên cạnh đó, mới đây, tỉnh Kiên Giang đã đề xuất thành lập phường An Thới trên cơ sở sát nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm. Điều này đã khẳng định tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại ngày một phát triển tại Hòn Thơm giống như một “thành phố trẻ” Huhulmale của Maldives. Nhìn xa hơn, đây là thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư đi trước đón đầu, đặt nền móng cho cuộc sống ổn định và lâu dài, sung túc trên các đảo nhỏ tuyệt đẹp ở quần đảo An Thới.