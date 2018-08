Khẩn cấp cảnh báo tàu thuyền về bão số 4

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển, của bão số 4 cho tàu thuyền biết để ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải nắm chắc số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch và hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn.



Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.



Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch phân luồng, phân tuyến khi có ách tắc giao thông. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ và quốc lộ ủy thác.



Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống, rà soát thống kê các trang thiết bị chằng néo, neo đậu tàu bay tại cảng hàng không; đảm bảo công tác bay an toàn trong mọi tình huống và có biện pháp bảo vệ các công trình nhà ga, phương tiện vận tải.. .để hạn chế thiệt hại do bão gây ra...

Lê Hữu Việt