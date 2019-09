Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Quảng cáo

Sáng 5/9, tại trụ sở UBND phường Ninh Giang, ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, đã nói lời xin lỗi và cải chính người bị bắt giam oan 38 năm trước là ông Trần Bê (62 tuổi, ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà). Ông Bê bị Công an tỉnh Phú Khánh (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) khởi tố, bắt giam oan về tội giết người vào năm 1981. Chứng kiến buổi xin lỗi còn có ông Nguyễn Việt Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, đại diện UBND phường Ninh Giang và người dân cư trú tại phường Ninh Giang.

Ông Trần Đình Hồng thay mặt Viện KSND Khánh Hoà gửi lời xin lỗi đến ông Trần Bê (bên trái ảnh)

Tại buổi xin lỗi, ông Hồng cho biết ông Trần Bê bị tạm giam từ ngày 19/10/1981 đến ngày 25/9/1984 mới thả tự do. “Trong quá trình tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc khởi tố, phê chuẩn bắt tạm giam đối với ông Trần Bê là oan sai. Nay thay mặt Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chân thành xin lỗi ông Trần Bê và gia đình vì những oan sai do Viện KSND tỉnh Phú Khánh gây ra, mong muốn gia đình chấp nhận lời xin lỗi”, ông Hồng phát biểu.

Ông Trần Bê chấp nhận lời xin lỗi và có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất mà ông phải gánh chịu trong suốt 38 năm qua. Về điều này, ông Hồng cho rằng dù hết thời hiệu cải chính, xin lỗi nhưng Nhà nước cũng thể hiện chân thành bằng trách nhiệm sửa sai, khắc phục bồi thường để bù đắp phần nào đối với thiệt hại không thể đo đếm, không thể bù đắp được đối với người bị oan trong tố tụng hình sự. Vụ việc xin lỗi công khai không có thời hiệu nhưng việc bồi thường này đã hết thời hiệu.

Người thân tặng hoa chức mừng ông Trần Bê (bên phải ảnh) được minh oan

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/10/1981, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh cũ (nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị bắn chết trên đường về nhà sau buổi họp tại nhà của ông Huỳnh Chiếm Phái.

Vào cuộc điều tra, ngày 18/12/1981, Công an tỉnh Phú Khánh đã bắt, khởi tố ông Trần Bê (lúc đó mới 24 tuổi) và ông Huỳnh Chiếm Phái (lúc đó 50 tuổi) cùng về tội giết người. Tháng 2/21983, ông Phái bị bệnh nặng, sức khỏe yếu được Viện KSND Phú Khánh ra lệnh tạm tha. Đến tháng 9/1984, ông Trần Bê được thả, đồng thời Viện KSND tỉnh Phú Khánh ra quyết định đình chỉ điều tra vì không có căn cứ buộc tội ông Bê.

Trước đó, vào tháng 8/2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hoà đã đăng lời xin lỗi, cải chính công khai trên báo và niêm yết tại UBND phường Ninh Giang đối với ông Huỳnh Chiếm Phái, người đã mất năm 2015.

Lữ Hồ