Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam

Sáng 27/4, tại xã Bắc Phong và xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), Trungnam Group (nhà đầu tư) đã khánh thành và chính thức đưa vào vận hành tổ hợp trang trại năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1.

Tổ hợp điện gió - điện mặt trời của Tập đoàn Trung Nam đã hoàn thành giai đoạn 1 với 17 tua bin gió và hơn 700.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt

Đến dự và phát lệnh vận hành tổ hợp điện gió – điện mặt trời của Trung Nam Group, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng nhà đầu tư và đội ngũ kỹ sư, công nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa tổ hợp điện vào vận hành đúng thời gian quy định.

Phó Thủ tướng chia sẻ chỉ trong buổi sáng ông đã tham dự 2 lễ khánh thành dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Ninh Thuận.

“Việc triển khai dự án này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với các nước trên thế giới về phát triển bền vững, dần thay thế năng lượng sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch sang sản xuất năng lượng sạch, tái tạo nhằm giảm khí thải nhà kính”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tại lễ khánh thành Trung Nam Group đã trao tặng tỉnh Ninh Thuận ngôi trường trung học cơ sở đầy đủ các trang thiết bị dạy học đặt tại xã Cà Ná (huyện Thuận Bắc).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ban ngành, địa phương phát lệnh vận hành và cắt băng khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với 17/45 trụ điện gió và hơn 700.000 tấm pin mặt trời đã được lắp đặt.

Dự án có quy mô 268 ha. Chính quyền và người dân đã hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng chỉ trong thời gian 5 tháng. Dự kiến đến ngày 20/5 tới, nhà đầu tư sẽ làm thủ tục phát điện thương mại chính thức.

Nói về việc xây dựng trang trại điện gió, ông Tiến nói Trung Nam Group đã vận chuyển và lắp ráp hơn 10.000 tấn thiết bị, hầu hết là thiết bị siêu trường, siêu trọng. Hơn 2.000 kỹ sư và công nhân đã làm việc ba ca trên công trường.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group

“Con xin cám ơn và thành thật xin lỗi già làng, xin lỗi bà con vì việc thực hiện dự án vừa qua, dù đã cố gắng nhưng quá trình thi công vẫn ảnh hưởng và gây xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của bà con. Con hứa chỉ vài tháng nữa, khi dự án hoàn thành thì sẽ không còn gây phiền hà cho bà con”, ông Tiến bày tỏ.

Tổ hợp năng lượng tái tao Trung Nam gồm trang trại điện gió và trang trại điện mặt trời Trung Nam được đấu nối trực tiếp với hệ thống lưới điện quốc gia thông qua Trạm Biến áp 220 kV Tháp Chàm.

Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp năng lượng Điện gió - Điện mặt trời Trung Nam đạt 950 triệu kWh - 1 tỷ kWh điện mỗi năm, tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, trong đó, nhà máy điện mặt trời có công suất 204 MW, sản lượng điện tối đa khoảng 450 triệu kWh/ năm. Tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự án được thi công chỉ trong thời gian 10 tháng, sử dụng hơn 700.000 tấm pin thế hệ mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và già làng Raglai chia sẻ niềm vui tại lễ khánh thành

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Trung Nam công suất 151,95 MW, gồm 45 tuabin.

Đặc trưng tại cánh đồng điện mặt trời là Thiết bị INVERTER & công nghệ chuyển hóa bức xa mặt trời do Siemens cung cấp. Các thiết bị được thiết kế chịu nhiệt độ trên 40 độ C, mà không suy giảm hiệu suất chuyển hoá, cũng như không xảy ra tình trạng quá tải do nhiệt độ cao.

Theo ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, tổ hợp điện gió - điện mặt trời Trung Nam sử dụng công nghệ tiên tiến nhất như tua bin điện gió không có hộp số do hãng ENERCON sản xuất.

“Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 19 dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực, trong đó có 16 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư với quy mô công suất khoảng 1.154MW và tổng vốn đăng ký khoảng 37.000 tỉ đồng”, ông Vĩnh cho biết.

Huy Thịnh