Khen thưởng chiến sỹ chịu đau cứu cháu bé được cư dân mạng tôn vinh

Chiều 4/8, ngay sau khi kết thúc trận đấu diễn ra sân vận động Thiên Trường (thành phố Nam Định) giữa 2 đối thủ là chủ nhà Dược Nam Định và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cư dân mạng lập tức truyền nhau hình ảnh về một chiến sỹ công an nghiến răng chịu đau khi đưa tay cho cháu bé bị lên cơn co giật cắn để cháu bé không cắn vào lưỡi.

2 cảnh sát cơ động nhanh cháu đưa cháu bé đi cấp cứu - Ảnh: Hoàng Long

Hình ảnh này nhận được rất nhiều bình luận, hầu hết đều khen ngợi hành động của chiến sỹ công an này.

Cư dân mạng nhanh chóng xác định được danh tính chiến sỹ này là đại uý Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nam Định).

Diễn biến sự việc cũng được xác định là vào khoảng phút thứ 70 của trận đấu, tại khu vực trên khái đài B, phía tiếp giáp với khán đài C, khán giả hô hoán và bế một cháu bé khoảng 3 đến 4 tuổi đang bị ngất xỉu và có biểu hiện bị co giật, giữa lúc khán giả rất đông, chật kín khán đài nên dễ gây nguy hiểm cho cháu bé.

Cháu bé được phát hiện đang co giật và chuyển xuống để đưa đi cấp cứu - Ảnh: Hoàng Long

Thiếu uý Trần Quang Đạt (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Nam Định), người đầu tiên tiếp cận cháu bé cho biết, khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ khu vực khán đài B2, cách chỗ mình ngồi khoảng hơn 10 mét, anh đã khẩn trương tiếp cận khu vực có tiếng kêu cứu, thấy một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi sốt cao, lên cơn co giật và có 2 người đàn ông đang sơ cứu cho cháu bé. Khi anh Đạt có mặt cũng là lúc nhiều khán giả hiếu kì tập trung lại. "Lúc này, tôi hô hoán mọi người tản ra để có chỗ cho cháu bé thở và cũng để có đường di chuyển cháu bé đến khu vực y tế", thiếu uý Đạt nói.

Sau khi kiểm tra, đảm bảo an toàn cho cháu bé, thiếu uý Đạt và các đồng đội khác có mặt tại đây là thiếu úy Bùi Văn Mạnh, thượng sỹ Phan Quốc Việt (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy) đã tìm cách dạt đám đông khán giả, nhanh nhất đưa cháu bé cho đại uý Trần Đức Giảng và Hạ sỹ Trần Thanh Hiếu (hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nam Định) đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đường piste của sân vận động để đưa cấp đi cấp cứu.

Đại uý Trần Đức Giảng, người cho tay vào miệng cháu bé để tránh cháu cắn vào lưỡi - Ảnh: Hoàng Long

Thấy cháu bé đang bị co giật và mất nhận thức, có hiện tượng cắn lưỡi, toàn thân bị tím tái vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, đại úy Trần Đức Giảng đã nhanh chóng đưa ngón tay của mình vào miệng của cháu bé để ngăn không cho cháu tự cắn vào lưỡi. Mặc dù lúc đó ngón tay bị hàm răng của cháu bé nghiến rất đau nhưng nếu bỏ tay thì ra sẽ rất nguy hiểm cho cháu bé nên đại úy Trần Đức Giảng đã cố gắng chịu đau và cùng hạ sỹ Trần Thanh Hiếu nhanh chóng đưa cháu bé đến khu vực bộ phận y tế đang làm nhiệm vụ tại sân vận động để cứu chữa. Do được cấp cứu kịp thời nên cháu bé đã an toàn, sức khỏe ổn định trở lại...

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương 5 chiến sỹ tham gia cứu cháu bé - Ảnh: Hoàng Long

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã quyết định tặng Giấy khen cho 5 cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng cứu cháu bé gồm: Đại úy Trần Đức Giảng, trung úy Trần Thanh Hiếu (Phòng Cảnh sát cơ động), thiếu úy Bùi Văn Mạnh, thượng sỹ Phan Quốc Việt (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy) và thiếu úy Trần Quang Đạt (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên sân vận động Thiên Trường.

Hoàng Long