Khen thưởng thượng úy lao xuống hồ cứu người lúc nửa đêm

Ngày 14/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho thượng úy Nguyễn Văn Đức (32 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh, công tác tại Công an Phường 1, TP. Đà Lạt) vì đã dũng cảm cứu người bị đuối nước giữa đêm khuya.

Gần 0 giờ ngày 30/5, đang đi trên đường Trần Quốc Toản, thượng úy Đức nghe tiếng kêu thất thanh “Có người tự tử”. Nhìn xuống hồ Xuân Hương thì thấy một người đang chới với và chìm dần ở vị trí cách cầu Ông Đạo khoảng 8m.

Thượng úy Đức chạy nhanh tới cầu Ông Đạo, vượt qua lan can cầu và lao xuống hồ Xuân Hương, bơi tới chỗ nạn nhân. Nhờ bơi giỏi và xử lý tình huống tốt nên anh Đức đã dìu được nạn nhân vào bờ.

Lúc này người bị đuối nước đã bất tỉnh. Thượng úy Đức tiến hành hô hấp nhân tạo giúp nạn nhân hồi tỉnh, sau đó gọi điện về trực ban Công an phường 1 đề nghị hỗ trợ để đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Vị trí mà thượng úy Đức nhảy xuống cứu người là chỗ sâu nhất của hồ Xuân Hương (độ sâu khoảng 10m) và gần các cống thoát nước ngầm nên thường có dòng nước xoáy chảy mạnh rất nguy hiểm.

Người được thượng úy Đức cứu sống là anh N.Đ.P (31 tuổi, trú Phường 6, TP. Đà Lạt). Theo thân nhân của người bị đuối nước, có thể do làm ăn thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên anh đã nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột.

Thượng úy Nguyễn Văn Đức được giao phụ trách địa bàn tổ 13, 14 của Phường 1. Lãnh đạo công an Phường và người dân địa phương nhận xét anh là người nhanh nhẹn, hoạt bát, rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, sống hòa đồng với anh em trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Anh