Khen thưởng, tri ân nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

TP - Chiều 22/11, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Chánh Văn phòng - người phát ngôn của UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 (thế hệ mới của lúa ST24), giống lúa vừa đoạt giải cao nhất trong Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 - 13/11 vừa qua.