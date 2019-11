Khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu gạo ST25 ngon nhất thế giới

Quảng cáo

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện đã tặng Bằng khen cho nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu tặng hoa, bảng tri ân nhóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho ông Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trân trọng đánh giá cao những đóng góp của kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương trong việc tạo ra nhiều giống lúa mang thương hiệu ST (Sóc Trăng) được người tiêu dùng trong nước và thế giới công nhận, góp phần nâng tầm gạo Việt trên trường quốc tế.

Kỹ sư Hồ Quang Cua, thay mặt nhóm nghiên cứu đã bày tỏ niềm vui khi gạo ST của Sóc Trăng được nhiều người biết đến, trong đó ST24 liên tục đạt giải nhất gạo ngon trong nước 3 năm liền (2017-2019), tốp 3 gạo ngon nhất thế giới năm 2017; còn gạo ST25 đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Đồng thời ông cũng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành và nông dân, doanh nghiệp trong việc nâng tầm thương hiệu gạo ST do nhóm nghiên cứu tạo ra suốt 27 năm qua. Thời gian tới, nhóm của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời nhiều giống lúa mới cho hiệu quả cao hơn.

Như đã thông tin, Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 – 13/11 với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh gạo quốc tế, Việt Nam cùng hàng trăm nhà xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới. Kết quả, gạo ST25 của doanh nghiệp Hồ Quang (Sóc Trăng) đã xuất sắc vượt qua gạo Thái Lan, giành giải Nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2019.

Trước đó, gạo ST24 của doanh nghiệp Hồ Quang cũng tạo được tiếng vang lớn tại “Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về Thương mại Gạo” tổ chức tại Ma Cao - Trung Quốc khi vinh dự lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới vào năm 2017. Còn tại Festival lúa gạo lần thứ III - 2018 diễn ra tại Long An, gạo ST24 cũng giành giải Nhất.

Giống lúa ST25 do nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sỹ Trần Tấn Phương và Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu lai tạo. Giống lúa thơm này được khởi nguồn nghiên cứu từ cách đây 10 năm. Năm 2014, được đưa vào khảo nghiệm và đến năm 2016 bắt đầu trồng thử. Đây là giống lúa ngắn ngày, có tính kháng bệnh hơn hẳn một số giống lúa cổ truyền, cho sản lượng đạt tới 7 tấn một ha. Ngoài là giống lúa đặc sản, ST24 còn được coi là giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Sinh trưởng tốt tại vùng đất mặn, phèn. Đặc biệt ST24 rất thích hợp cho vùng xen canh lúa-tôm. Gạo ST24 có đặc tính phẩm chất gạo rất trắng, cơm trắng và rất tự nhiên, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Xuân Lương