Kho hàng Rạng Đông được tẩy độc như thế nào?

Sáng nay (12/9), tại hiện trường tiến hành công tác khắc phục sự cố sau khi xảy ra vụ cháy ngày 28/8, ông Trần Trung Tưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty bóng đèn, phích nước Rạng Đông, Trưởng Ban khắc phục sự cố của công ty cho biết, sáng cùng ngày, Binh chủng Hoá học, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND quận Thanh Xuân đã họp đưa ra kế hoạch tiến hành tiêu tẩy độc.

“Quá trình thu gom rác thải sẽ được Binh chủng Hoá học giám sát chặt chẽ quy trình cũng như toàn bộ phần khí thải, khí độc nếu có bốc, bay ra ngoài môi trường đều được kiểm soát chặt chẽ, để các khu vực quanh dân cư cũng như trong nhà máy môi trường không khí được kiểm soát ở mức an toàn”, ông Tưởng nói.

Về phần thu gom, ông Tưởng cho hay, ngoài Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10, Binh chủng Hoá học cũng cử rất nhiều cán bộ chiến sĩ giúp công ty thực hiện thu gom, đặc biệt những chất thải có nguy cơ độc hại nhất như đèn compact và đèn huỳnh quang sẽ được thu gom và đóng bao kín để vận chuyển trước nhằm đảm bảo môi trường trong công ty cũng như khu dân cư xung quanh được an toàn nhất.

Thông tin về tiến độ xử lý tiêu tẩy độc, Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó Viện trưởng Viện Hóa học môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, việc này phụ thuộc vào tiến độ thực hiện trách nhiệm thu gom hiện trường của Công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp số 10 (URENCO 10).

Phó Viện trưởng Viện hóa học môi trường quân sự cũng thông tin, hiện nay phương án xử lý tiêu tẩy độc đã có. Trong thứ 7 (ngày 14/9) tới, các đơn vị liên quan sẽ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thảo luận, thông qua phương án, sau khi được phê duyệt sẽ đưa vào triển khai. “Chắc sẽ rất sớm, sau khi tiếp quản hiện trường mặt bằng của URENCO bàn giao lại”, ông Hoài cho biết.

Đại diện Viện Hóa học môi trường quân sự nêu rõ: Để quan trắc, theo dõi, giám sát quá trình vận chuyển xử lý độc được an toàn, đảm bảo chất độc hại không phát tán ra môi trường, cũng như đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, lực lượng Quân đội đã có các trang thiết bị để đo đạc chỉ tiêu môi trường trong quá trình Công ty URENCO 10 vận chuyển, phá dỡ, kịp thời đưa ra những cảnh báo cho cơ quan liên quan, sau đó sẽ có những đề xuất, hướng dẫn để đảm bảo an toàn lao động tối đa.

Trong sáng 12/9, các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố môi trường tại khu vực nhà kho Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, đã hạ đặt xong toàn bộ trang thiết bị máy móc và bắt đầu thực hiện xử lý sự cố theo đúng kế hoạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh: Lực lượng Công binh có nhiệm vụ rà soát lại toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn cho các lực lượng khi tham gia làm nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý kể cả nếu có bom mìn ở khu vực này. Lực lượng hóa học của Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Binh chủng Hóa học và Công ty URENCO 10 giám sát bảo đảm việc thu gom. Lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực nhà máy.

Chùm ảnh bộ đội hóa học chuẩn bị tẩy độc: