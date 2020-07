Khởi tố ẩu, bỏ lọt tội phạm, một thượng tá công an bị cảnh cáo

Quảng cáo

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo thượng tá Dương Danh Quế, nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế (PA04, Công an tỉnh Đắk Nông), nguyên Trưởng Công an huyện Tuy Đức.

Thượng tá Quế bị kỷ luật do đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự dẫn đến oan sai đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, đều trú tại xã Đắk Búk So). Thượng tá Sơn cũng để Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ký Quyết định khởi tố bị can trái quy định của pháp luật dẫn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử gây oan sai đối với 2 vợ chồng ông Võ.

Trong một diễn biến khác, UBKT xác định, quá trình công tác đại tá Nguyễn Văn Sơn, nguyên Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) do thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong hoạt động điều tra, dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ đánh nhau gây thương tích; Thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra để cán bộ cấp dưới thực hiện sai quy trình giải quyết vụ đánh bạc; Tham mưu, đề xuất kỷ luật đối với một số đồng chí cán bộ công an trong đơn vị không tương xứng với mức độ vi phạm; Quản lý, sử dụng kinh phí an ninh - quốc phòng năm 2016, 2017 không đúng quy định. Đại tá Sơn cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Nằm trong danh sách bị kỷ luật còn có ông Lý Văn Thu, đảng viên, Đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Đắk Glong); nguyên Chi ủy viên Chi bộ, Đội trưởng Đội An ninh văn học nghệ thuật, thể thao, thông tin, đại chúng và xuất bản (Phòng PA03, Công an tỉnh Đắk Nông).

Dù được đơn vị phân công nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ bảo vệ tại khu vực Đảo Nổi (hồ Trung Tâm TP Gia Nghĩa) để đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức hoạt động các sự kiện, nhưng ông Thu đã bỏ vị trí công tác, không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

Vũ Long