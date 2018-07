Không có chuyện 'hôi của' vụ xe chở măng cụt lao xuống vực

Theo đó, ngày 20/7, ông Hồ Lê Bá Sơn (Quỳnh Bàng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 12C - 064.92 và 12R-005.44 chở hoa quả chạy từ Cửa khẩu Cha Lo về. Khi đến km 108+100, quốc lộ 12A xã Hóa Thanh thì xe lao xuống vực sâu hơn 100m. Trên xe chở lượng hàng lớn măng cụt, trị giá 1 tỉ đồng.

Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, sau khi xe bị lật, người dân gần đó đã đến thu gom hàng măng cụt giúp tài xế, đa phần bị dập nát. Người dân đã bàn giao số măng cụt thu gom được cho công an xã Hóa Thanh. “Vì xe lật xuống vực sâu hơn 100m, nên hàng hóa dập nát, hư hỏng, mưa nguồn lớn cũng cuốn trôi một lượng lớn hàng hóa. Nói “hôi của” là một sự xúc phạm trắng trợn bà con dân tộc sống ở vùng này.

Vào ngày 21/7, tại UBND xã Hóa Thanh, cơ quan công an xã này cùng ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện công ty TNHH Ngọc Diệp đã có cuộc bàn giao măng cụt do người dân thu gom được. Theo ý kiến của ông Tuấn được ghi vào biên bản: “Xe ô tô và hàng hóa bị rơi xuống vực bị lũ cuốn trôi, một số hàng hóa (quả măng cụt) còn lại được người dân thu gom, giao nộp cho công an xã để trao trả cho chủ hàng. Nhưng hàng măng cụt đông lạnh mà nhân dân thu gom không bảo quản đông lạnh nên số măng cụt nói trên bị hưng hỏng, dập nát. Phía công ty không lấy số hàng trên do bị hưng hỏng, dập nát nên giao lại cho chính quyền địa phương xử lý số hàng nói trên”.

Trước đó, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, một số tờ báo điện tử dẫn lời tài xế cho rằng người dân đã tập trung “hôi của” sau khi xe bị lật. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi xe bị lật, tài xế được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó về Nghệ An điều trị, không chứng kiến sự việc tại hiện trường.

Hoàng Nam