Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9

Ghi nhận tại một số bãi tắm ở Sầm Sơn, sau trận mưa lớn, sóng biển rất mạnh, thế nhưng rất nhiều du khách vẫn ra biển vui chơi. Trên bờ biển, lực lượng cứu hộ cũng túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Một du khách đến từ TP Hải Phòng, cho biết: Nghỉ lễ 2/9, gia đình chị muốn cho các con du lịch tại Sầm Sơn nên đã đặt phòng khách sạn trước đây 2 tuần. Khi nghe thông tin có bão và mưa lớn chị xin hủy đặt phòng nhưng không hủy được nên vẫn vào đây chơi từ chiều ngày 30/8. Những khi thời tiết có mưa, cả nhà chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng khi trời tạnh, mưa ngớt hạt, gia đình lại ra biển chơi, tắm. Biết nguy hiểm nên tôi nhắc nhở các con chỉ tắm gần bờ cho an toàn...

Còn anh Nguyễn Văn Thắng, nhân viên dịch vụ xe điện tại Sầm Sơn, chia sẻ: Hàng năm dịp lễ 2/9, lượng khách về Sầm Sơn nghỉ ngơi rất đông. Năm nay được nghỉ dài ngày nhưng lại mưa to do ảnh hưởng cơn bão số 4 khiến lượng khách về Sầm Sơn giảm. Nhiều du khách đã đặt phòng và lịch tham quan bằng xe điện trước nhưng do mưa bão đã hủy tour.

