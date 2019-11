Không khí lạnh tràn về, khách du lịch co ro trong cái lạnh dưới 10 độ C ở Sa Pa

TPO - Không khí lạnh phía Bắc tràn xuống khiến nền nhiệt ở thị trấn Sa Pa, Lào Cai giảm sâu, ngày 21/11 cao nhất là 12 độ C và thấp nhất chỉ khoảng 2 độ C trên đỉnh Đỉnh Fansipan. Trời rét đậm khiến du khách co ro và cảm nhận rõ mùa đông ở miền núi cao này.