Không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24-25/2/2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN)

Là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuyến thăm nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.Hai bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các nội dung tại Kỳ họp lần thứ 39, 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và đạt được những kết quả tích cực.Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, ngày càng gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước.Hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.Các Ban của Đảng, các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương hai nước thường xuyên sang thăm lẫn nhau để thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như các lĩnh vực chuyên môn.Hai bên phối hợp tuyên truyền sâu rộng về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tổ chức tốt các ngày lễ quan trọng của hai Đảng, hai nước; phối hợp xây dựng các công trình, tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào...Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, là một trụ cột trong quan hệ hai nước.Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở mỗi nước; phối hợp thực hiện tốt Nghị định thư và kế hoạch hợp tác về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững; hoàn thành các thủ tục pháp lý về Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.Hai bên hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; ngăn chặn và phòng chống các tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn lậu và vận chuyển chất gây nghiện xuyên biên giới.Hai nước từng bước giải quyết tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.Mùa khô 2017-2018, hai bên đã tìm kiếm và hồi hương được 233 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.