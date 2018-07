Không xả lũ bất thường gây thiệt hại cho hạ du

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 (bão Sơn Tinh), đêm 19 và ngày 20/7, nhiều tỉnh, thành miền Bắc, đặc biệt là Hòa Bình, Sơn La cùng với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao tại những địa phương trên.

Ông Nguyễn Ðức Quang, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, bão đổ bộ vào thời kỳ triều cường, nên gây ngập lụt và sạt lở mạnh khu vực ven biển. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn từ 200-300mm, có nơi trên 350mm làm gia tăng ngập úng và sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi.

Theo ông Quang, hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại tàu thuyền do bão. Trong khi đó, ở tuyến đê ven biển, tuyến đê biển số 5 của Thái Bình bị sạt mái phía đồng 5 đoạn, tới tổng chiều dài 135m. Hiện lực lượng chức năng địa phương đã xử lý bước đầu.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi, đến chiều 19/7, mưa lớn đã gây ngập lụt, úng gần 67.000 ha lúa và trên 12.500 hoa màu ở các tỉnh Ðồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trong đó, thiệt hại lớn nhất là Nam Ðịnh (trên 27.500 ha lúa), Thanh Hóa (gần 14.600 ha lúa và 2.600 ha hoa màu), Nghệ An (12.250 ha lúa và gần 6.750 ha rau màu), Hà Tĩnh (gần 7.000 ha lúa, 3.200 ha hoa màu)…

Bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 24 giờ ngày 19/7/2018, gây mưa rất to. Nhiều nơi lượng mưa vượt trên 200mm như Ðô Lương (245,0mm);Nam Ðàn (204,0mm); xã Nậm Giải và Quang Phong (huyện miền núi Quế Phong) bị nước cô lập, 1 nhà dân bị sập. Huyện Quế Phong phải cưỡng chế 13 hộ dân tại xã Nậm Nhoóng, Thông Thụ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, đến ngày 19/7/2018 có 401 hồ đầy nước. Hồ Sông Sào mực nước 75,46m, đã xả 02 cửa với lưu lượng xả là 290m3/s. Thủy điện Khe Bố xả qua tràn và phát điện qua 2 tổ máy. Theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, đến 8 giờ ngày 19/7/2018 mưa lũ đã làm ngập 1,5 km Quốc lộ 48 tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu; tại xã Châu Thắng sạt lở ta luy dương, đất đá bồi lấp nền đường dày 1m.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi, các địa phương cần tiếp tục vận hành khẩn cấp, tối đa công suất các công trình thủy lợi để tiêu úng và tiêu nước đệm trong hệ thống kênh mương, đặc biệt ở khu vực có các diện tích lúa Mùa, Hè Thu mới gieo cấy. Tiếp tục xem xét hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Nam Khánh - Quang Long