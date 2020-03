Khu cách ly có sức chứa hàng nghìn người trong trường Đại học ở Hà Nội có gì?

Sáng 19/3, Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại 2 khu vực đón người cách ly để theo dõi diễn biến dịch Covid-19 tại tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm).

Theo ghi nhận, từ sáng sớm lực lượng công an đã triển khai các hàng rào an ninh tại các khu vực trên. Đồng thời, bố trí các chốt giao thông để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện. Tại ký túc xá Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội lực lượng liên ngành quận Nam Từ Liêm tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tiếp đón những người thuộc diện cần cách ly. Ông Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi có thông báo kế hoạch, nhà trường đã phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện chuẩn bị các trang thiết bị, nơi ở cho người cần cách ly theo chỉ. Theo đó, ký túc xá tại trường có 96 phòng nghỉ, mỗi phòng ở 10 người. Để chuẩn bị đón người cách ly, nhà trường đã triển khai lắp đặt 96 bình nóng lạnh mới, mỗi phòng 2 quạt điện và không lắp điều hòa. Ngoài ra, tổ chức dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, căng tin, chuẩn bị các kế hoạch tổ chức đưa đón, các dịch vụ sinh hoạt cần thiết. Nhà trường cũng chuẩn bị nhà đa năng để làm nơi ở, sinh hoạt cho 25 cán bộ, nhân viên phục vụ hỗ trợ sinh hoạt cho người thuộc diện cần cách ly trong suốt thời gian ở đây. Ngay trong ngày 19/3, hệ thống bình nước nóng đã được ưu tiên lắp đặt trước. Đến tối cùng ngày, công tác dọn vệ sinh, và sát trùng khử khuẩn sẽ tiến hành. Bên trong căn phòng ký túc xá Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm sẽ chuẩn bị chăn, chiếu, màn hỗ trợ người cách ly. Công an quận Nam Từ Liêm duy trì 5 chốt cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự, kiểm soát người ra vào 24/24. Lực lượng chức năng lắp đặt bình nước nóng, dọn dẹp vệ sinh khu cách ly mởi. Để đảm bảo công tác cách ly được thực hiện tốt nhất, lực lượng liên ngành cũng tổ chức dựng rào sắt phân luồng phương tiện, hướng di chuyển từ khuôn viên trường tới ký túc xá. Bất kỳ ai di chuyển ra vào đều được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn sát khuẩn. Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, lực lượng công an đã sẵn sàng cắm chốt từ xa và ngay khu vực trong khu cách ly có sức chứa 800 người để tiếp nhận nguời vào cách ly từ ngày 20/3 cho đến khi kết thúc dịch. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Dũng, quận Nam Từ Liêm là nơi lưu trú của nhiều công dân Hàn Quốc nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an quận đã nắm tình tình lịch sử đi lại, tiếp xúc của khách lưu trú người Hàn Quốc để bám sát, phục vụ công tác “chống dịch như chống giặc” của thành phố.