Kiểm ngư cứu 2 tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 24/11, hai tàu cá trên của ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề giã cào trên biển thì bị hỏng máy không khắc phục được, trôi dạt ở tọa độ 17038'N - 108015'E, cách đông bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 61 hải lý.

Tàu cá QNg 98122TS do ông Võ Bé (quê Vũ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trên tàu có 7 lao động và tàu QNg 98130TS do ông Phạm Văn Thấu (ở Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trên tàu có 2 lao động.

Thời điểm tàu KN 364 tiếp cận tàu cá bị nạn và làm dây lai kéo

Sau khi nhận được tin của cơ quan chức năng, tàu KN 364 nhanh chóng cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn 2 tàu cá và các ngư dân kể trên. Mặc dù trong điều kiện đêm tối, gió Đông bắc mạnh cấp 5-6, song cán bộ, chiến sĩ tàu KN 364 quyết tâm tìm kiếm ngư dân các tàu cá bị nạn.

Đến 23 giờ ngày 24/11, tàu KN 364 đã tiếp cận được vị trí trôi dạt của tàu cá, và đến 0 giờ 30 phút ngày 25/11 thì hoàn thành công tác làm dây và tổ chức lai kéo hai tàu cá trên vào bờ.

Xuân Hưởng - Văn Lợi