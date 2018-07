Kiểm tra dấu hiệu vi phạm vụ Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ ở nhà nghỉ

Bà N.T.M ở mái hiên nhà nghỉ và chiếc xe được cho của ông Nguyễn Quang Thuân trong khuôn viên nhà nghỉ.

Sáng 18/7, ông Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã có báo cáo ban đầu việc Bí thư Huyện ủy Krông Ana vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ.“Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ủy ban kiểm tra làm việc với cấp ủy nơi anh Nguyễn Quang Thuân và chị N.T.M công tác”, ông Mạnh nói. Theo vị chánh văn phòng, sau khi Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến, Ủy ban kiểm tra sẽ thành lập tổ công tác để xác minh dấu hiệu trên.Trước đó, ngày 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh được cho là Bí thư Huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk), đi ra từ phòng của một phụ nữ ở nhà nghỉ.Clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng một nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột, liên tục gọi người tên Thuân mở cửa. Lúc sau, người quay clip phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió, ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người này chui vào lại trong phòng. Cùng lúc này, người đàn ông trong phòng cầm cặp đi ra ngoài và lên ôtô rời khỏi nhà nghỉ.Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư Huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ đi cùng được xác định là bà N.T.M, Trưởng ban tổ chức một cơ quan tỉnh Đắk Lắk.Ông Nguyễn Quang Thuân, cho biết thông tin nói ông và bà M. vào nhà nghỉ là không đúng sự thật.Theo vị Bí thư, ngày 21/6, ông lên TP Buôn Ma Thuột chơi và được hai người bạn rủ ra sân bay. Tuy nhiên, một người sau đó bận công việc nên hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần sân bay. Lúc này, Bí thư huyện và chị M. đến quán cà phê ngồi đợi.“Hai chúng tôi ngồi một lúc thì người còn lại đến. Lúc này cả ba đang uống cà phê thì chị M. bị trúng gió, đau bụng nên thuê một phòng tại nhà nghỉ để chị M. nằm”, ông Thuân nói.Do bận công việc nên ông Thuân vào phòng hỏi thăm sức khỏe bà M. để đi về trước, lúc này nhiều người ập đến gõ cửa. Ông Thuân cho biết thêm khi ông mở cửa, thấy nhóm trên nói ông vào nhà nghỉ với chị M. nên ông đã đề nghị gọi công an đến giải quyết.Còn theo giải trình của bà N.T.M, chiều 21/6, bà có xin phép cơ quan nghỉ làm để đi đón thầy cô ở sân bay Buôn Ma Thuột.Theo bà M., thời điểm bà đang nghỉ trong phòng thì nhiều người kêu la ngoài cửa nên bà đến cửa sổ nhìn và không may rơi điện thoại, phải ra ngoài lan can nhặt. Sau đó bà quay vào phòng, khóa cửa vì sợ bị gây gổ, đánh đập.

Theo Zing