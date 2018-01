Kiểm tra quán bar phát hiện 80 thanh niên 'dính' ma túy

Ngày 14/1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) xác định 80 đối tượng (69 nam, 11 nữ) trong số 218 người được đưa về từ nhà hàng bia (còn gọi là quán bar H5) dương tính với ma túy. Trong số này có 2 quản lý và nữ nhân viên của quán bar.

Trước đó, vào 1h sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Biên Hòa cùng với Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động Công an Đồng Nai kiểm tra quán bar H5 (đường Võ Thị Sáu, KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) do Công ty TNHH MTV TM Hoàng Năm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét toàn bộ quán bar, lực lượng chức năng thu giữ 2,5 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy dạng cỏ; 2 dao bấm… Toàn bộ 218 khách và nhân viên phục vụ tại quán bar được đưa về Công an TP.Biên Hòa để lấy mẫu test nhanh.

Qua kiểm tra công an xác định trong số 218 người đưa về từ quán bar có 80 đối tượng dương tính với chất ma túy và những người này đã bị tạm giữ để tiếp tục làm việc.

Trước đó, ngày 31/12/2017 cũng tại quán bar này, công an cũng đã tiến hành kiểm tra phát hiện 132 đối tượng dương tính với ma túy (trong đó có 27 nữ).

Đức Minh