Kiểm tra quy trình bổ nhiệm trưởng công an bắn chủ tịch xã

Ngày 14/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Huyện ủy vừa có chỉ đạo UBND huyện kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu (Trưởng Công an xã Nghi Quang)

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thấu là người đã sử dụng súng cao su gây thương tích đối với ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang. Ngoài ra, năm 1998, ông Thấu bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc tuyên án 12 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau khi mãn hạn tù treo, ông Thấu làm xóm trưởng, công an viên, công an thường trực và Trưởng Công an xã Nghi Quang.

“Huyện ủy có văn bản chỉ đạo UBND huyện kiểm tra quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với ông Thấu và báo cáo lại cho Huyện ủy. Từ báo cáo, chúng tôi căn cứ theo quy định của pháp luật để có hình thức xử lý. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc, thực hiện theo đúng tinh thần quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Thấu là công chức nên việc quản lý của UBND huyện nên đề nghị UBND huyện rà soát, kiểm tra cụ thể”, ông Quang cho biết thêm.

Như Tiền Phong đưa tin, Sau khi uống rượu buổi trưa, vào khoảng 15h (ngày 9/11), ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch xã Nghi Quang bị thương và phải nhập viện điều trị. Sự việc xảy ra tại trụ sở UBND xã Nghi Quang. Sau đó, CSĐT đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định.

Cảnh Huệ