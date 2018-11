Kiểm tra, rà soát lại giao thông trên cầu

Cần gia cố bờ lan can, nắn lại luồng xe tải

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Việt Nam cho rằng, do thực tế cầu Chương Dương vốn là nằm trên QL1 trước đây nên khi có thêm cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, cầu Chương Dương vẫn là cầu huyết mạch tại nội thành. Ông Quyền cho rằng, thiết kế 2 làn đường biên và hệ thống lan can chỉ đảm bảo cho xe máy, nay cho ô tô đi vào cần phải gia cố thêm hệ thống bờ lan can, đắp thêm bờ bê tông cho an toàn, đảm bảo làm sao ô tô có đâm, va vào cũng bị cản, đẩy lại chứ không thể lao ra ngoài.

Ông Trần Anh Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cầu Chương Dương cũng đồng tình với phương án kiến nghị phân luồng trên và cho biết, tuy là cầu không hạn chế trọng lượng nhưng dầm, sàn cầu Chương Dương vẫn thi công bằng công nghệ lắp ghép. Sau 33 năm sử dụng, nhiều hệ thống của cầu đã bị giãn, cần điều tiết phương tiện hợp lý để tăng tuổi thọ của cầu, cùng với đó đơn vị quản lý cũng có thêm điều kiện duy tu, bảo dưỡng cầu tốt hơn.