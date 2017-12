Kiên quyết không để 'con sâu làm rầu nồi canh' làng báo

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong năm 2017.

Hơn 650 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; lãnh đạo ban tuyên giáo, sở thông tin và truyền thông các địa phương cùng tham dự.Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, năm 2017, báo chí cơ bản đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.Đặc biệt, tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện và sinh hoạt chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước.Thông tin đầy đủ, đúng định hướng về những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm như hỗ trợ đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển miền Trung, tình hình an ninh trật tự tại Hà Tĩnh, Nghệ An; điểm nóng tranh chấp đất đai ở một số khu vực tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh; tình hình biển Đông…Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, tại hội nghị, các báo cáo, tham luận và trao đổi của các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại như: Thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định.Nhiều báo, tạp chí điện tử chủ yếu tập trung khai thác, phát tán những vấn đề tiêu cực, thông tin một chiều, gây bức xúc cho địa phương, doanh nghiệp và cá nhân. Tính định hướng, tính chính luận trên báo chí còn chưa được coi trọng.Một số cơ quan chủ quản chưa thực sự đề cao quy định tác nghiệp, quy trình biên tập còn có những sơ suất, thiếu sót, lỏng lẻo, thiếu nhạy cảm chính trị xã hội.Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại địa phương và cả đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ; vi phạm đạo đức nghề nghiệp.Có xu hướng gia tăng tình trạng “báo hóa” các tạp chí, trang thông tin điện tử, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép hoạt động...Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của nền báo chí nước nhà, của đội ngũ những người làm báo cả nước vào những thành quả quan trọng đất nước.Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động báo chí đã có những tiến bộ, chất lượng giải báo chí quốc gia được nâng cao, hình thành những giải thưởng mới, được sự đón nhận cao của dư luận xã hội.Tiêu biểu như nhà báo Đinh Hữu Dư (Thông tấn xã Việt Nam) hy sinh trong lúc tác nghiệp. Nhiều nhà báo quyết tâm, bản lĩnh kiên quyết theo đuổi đến cùng sự thật...Qua đó, khẳng định quyết tâm đổi mới, tinh thần trách nhiệm nỗ lực sáng tạo của những người làm báo vì đất nước, vì nhân dân.Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra hoạt động báo chí năm 2017 vẫn còn những hạn chế thiếu sót. Một số khuyết điểm có biểu hiện nghiêm trọng hơn như có cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm giấy phép hoạt động; sự lẫn lộn giữa tạp chí điện tử, báo chí điện tử.Vẫn còn tồn tại khuynh hướng giật tít câu khách, dễ dãi trong trích nguồn tin và cách khai thác tin bài.Kiên quyết không để “con sâu làm rầu nồi canh,” đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định không để những hiện trạng này tiếp tục làm hình ảnh báo chí nước nhà càng xấu đi trong mắt của dư luận xã hội.Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm đầu triển khai thực hiện Kết luận số 23 (ngày 23/11/2017) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về kinh tế xã hội, các Nghị quyết của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ.Do vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.Các cơ quan báo chí tập trung thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2018 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; biểu dương những gương, điển hình tiên tiến, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, chống suy thoái đạo đức.Các cơ quan tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, văn hóa, trình độ chuyên môn, chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả, chủ động thông tin theo hướng nhạy bén thiết thực, vững nguyên tắc “một đầu mối thông tin.”Trong sự phát triển của công nghệ thông tin, người làm báo cần tự tin, bản lĩnh kiên định thực hiện đường lối chính trị của Trung ương. Người làm báo phải chọn lọc thông tin, mang đến cho người đọc thông tin chất lượng tốt từ đó mang lại nhận thức tốt cho người đọc.Đề cập đến quy hoạch đào tạo cán bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan quản lý chủ quản cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng với các phóng viên.Cán bộ báo chí là cán bộ chính trị của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, do vậy, bên cạnh bồi dưỡng trình độ chuyên môn còn phải nâng cao trình độ chính trị, học tập thường xuyên và không có điểm dừng.Vấn đề kinh tế báo chí cần tiếp tục nghiên cứu hệ thống để giải quyết căn cơ trước sự xuất hiện của mạng xã hội đang rất phát triển như hiện nay./.