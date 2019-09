Kinh hãi tảng đá nặng cả tấn rơi từ núi xuống vườn nhà dân

Quảng cáo

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30’ chiều nay (10/9), tại khu vực Đèo Phiếu thuộc thôn Gốc Me, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Ông Nguyễn Đình Thanh, trú tại thôn Gốc Me cho biết, do mưa to, gió lớn kéo dài nên tảng đá nặng cả tấn này bất thình lình rơi từ núi Kai Kinh xuống khu vườn gia đình nhà ông.



“Lúc đá lăn xuống ở khu vực này không có người qua lại nên không gây thương vong", ông Thanh cho biết.

Tảng đá lớn rơi xuống ven đường tỉnh lộ 243 từ huyện Hữu Lũng đi huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nơi hàng ngày có mật độ người và phương tiện qua lại rất đông.

Nguyễn Duy Chiến